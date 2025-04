L’Amerigo Vespucci a Taranto, al via 7ª tappa del tour Mediterraneo

MeteoWeb

L’Amerigo Vespucci fa tappa a Taranto, settima fermata del tour nel Mediterraneo e fase conclusiva del suo viaggio intorno al mondo, iniziato il 1° luglio 2023. La celebre nave scuola della Marina Militare è attraccata presso la banchina del Castello Aragonese, nel cuore della città dei due mari, accolta da una folla di cittadini, turisti e curiosi riuniti tra il suggestivo ponte girevole e il monumento al marinaio. A partire da domani prenderà ufficialmente il via anche il Villaggio IN Italia, la mostra itinerante che accompagna il Vespucci in questa avventura: un’esperienza ricca di eventi, conferenze, concerti e proiezioni cinematografiche dedicate alle eccellenze italiane e al racconto del tour mondiale.

