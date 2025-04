ANBI e LIPU firmano un protocollo d’Intesa per la tutela del territorio e dell’avifauna

MeteoWeb

Si terrà martedì 15 aprile 2025 alle ore 11:00, presso la sede ANBI in Via di Santa Teresa 23 a Roma, la conferenza stampa per la presentazione e firma del protocollo d’intesa tra ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue) e LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli). L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella collaborazione tra enti impegnati nella salvaguardia ambientale, con un’attenzione particolare alla gestione delle acque e alla tutela dell’avifauna, in un’ottica di sostenibilità e valorizzazione del territorio.

Alla conferenza interverranno:

Francesco Battistoni, Vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera dei deputati Alessandro Polinori, Presidente LIPU Francesco Todisco, Commissario del Consorzio di Bonifica Bacino Inferiore Volturno Francesco Vincenzi, Presidente ANBI A moderare l’incontro sarà Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI.

Il protocollo sancisce un’intesa tra due realtà fondamentali per il futuro ambientale del Paese: da un lato i consorzi di bonifica, custodi del territorio e delle risorse idriche; dall’altro la LIPU, da decenni in prima linea per la difesa degli uccelli e degli habitat naturali.

