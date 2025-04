Animali salvati dall’alluvione: le storie di Rudy, Stella e Shiva raccontano il coraggio dei volontari LAV

MeteoWeb

Da Rudy a Stella, salvati in una casa allagata a Bagnacavallo, passando per Shiva, dispersa nei pressi di Bologna, curata dopo aver bevuto acqua contaminata. E poi ancora un gatto salvato tra le macerie, bloccato al secondo piano di una casa allagata. Sono solo alcune delle centinaia di storie di coraggio che hanno visto per protagonisti i volontari dell’Unità di Emergenza LAV, passate oggi in rassegna nell’ambito del “Laboratorio Uffici Stampa” tenuto dal professor Francesco Marino presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. A valutare i lavori, insieme al professor Marino, la dottoressa Valentina Faraone, Responsabile Ufficio Stampa LAV.

A causa dell’aumento delle temperature, tra il 2030 e il 2050 assisteremo ad un incremento di nubifragi e inondazioni, ma anche incendi, che continueranno a mettere a dura prova tutto il nostro ecosistema, provocando milioni di morti e di sfollati tra gli umani ma anche miliardi di animali non umani uccisi o costretti ad emigrare.

Come dimostrato da LAV a seguito delle alluvioni in Emilia-Romagna, il sistema di emergenza funziona: in salvo cani, gatti e centinaia di altri animali. Tra le prime storie di salvataggio, proprio quella di Rudy e Stella, due cani rimasti intrappolati in una stanza sommersa dall’acqua in una casa di Bagnacavallo. I volontari della LAV li hanno tratti in salvo affrontando condizioni estreme.

I dettagli

Dotata di droni termici, autovetture attrezzate e tensostrutture mobili ad uso veterinario, l’Unità d’Emergenza ha potuto coordinare interventi mirati, indispensabili ad individuare gli animali dispersi tra le macerie o bloccati nelle case allagate. Situazioni che con il cambiamento climatico saranno sempre più ricorrenti. Mentre l’acqua saliva devastando l’Emilia-Romagna, LAV non risparmiava sforzi, tra le piogge torrenziali e le inondazioni che hanno colpito la regione lasciando dietro di sé fango, distruzione e un numero crescente di animali in pericolo.

“Siamo intervenuti fin dalle prime ore dell’emergenza, scendendo in prima in diverse province dell’Emilia-Romagna per mettere in salvo e curare tutti gli animali colpiti dall’alluvione”, ha spiegato Beatrice Rezzaghi, responsabile dell’Unità d’Emergenza LAV.

Animali intrappolati, dispersi, feriti che ora sono in salvo. A Faenza, un gatto è rimasto bloccato al secondo piano di un’abitazione devastata dall’acqua ed è stato recuperato dai soccorritori dopo un intervento complesso, e ha ricevuto immediate cure veterinarie per riprendersi dalle sue condizioni critiche.

Altro intervento commovente è quello per il salvataggio di Shiva, un cane disperso da giorni nei dintorni di Bologna. I volontari LAV sono riusciti a localizzarla e recuperarla, nonostante l’animale presentasse gravi sintomi legati all’ingestione di acqua contaminata. Grazie all’intervento tempestivo dell’équipe veterinaria, Shiva ha ricevuto le necessarie cure salvavita.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.