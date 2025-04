Ore di ansia a Olbia: scomparsi due fratelli durante una battuta di pesca, ritrovati detriti dell’imbarcazione

MeteoWeb

Sono ore di forte apprensione per la scomparsa di due fratelli, Giuseppe Deiana, di 20 anni, e Lorenzo, di 24, che non sono rientrati con la loro imbarcazione dopo essere usciti ieri mattina per una battuta di pesca nelle acque di Olbia, in Sardegna. La Sala operativa della Guardia Costiera di Olbia ha ricevuto in tarda serata una segnalazione da parte dei familiari. I ragazzi sarebbero a bordo di un natante in vetroresina con motore fuoribordo. La segnalazione è stata fatta dalla compagna di uno dei dispersi, allarmata dalla mancanza di notizie. I due fratelli sarebbero dovuti rientrare nelle prime ore pomeridiane.

Ricerche attivate dalla Guardia Costiera

Dati i pochi elementi d’informazione disponibili, limitati all’orario e al porto di partenza, la Capitaneria di Olbia ha attivato immediatamente le ricerche, valorizzando ogni possibile elemento utile a rintracciare i presunti dispersi, richiedendo, preliminarmente, la geolocalizzazione dei loro dispositivi mobili. Contemporaneamente, è stata disposta l’uscita in mare di tutte le risorse navali disponibili sia da Olbia che da Golfo Aranci e richiesto alla Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto l’intervento di un mezzo aereo, dal Nucleo aeromobili della Guardia Costiera di Decimomannu. Le ricerche attualmente sono in corso nell’intero specchio acqueo del Golfo di Olbia, Golfo Aranci ed Area Marina protetta, al momento senza esito.

Ritrovati alcuni oggetti dell’imbarcazione

Al momento, sono stati ritrovati soltanto alcuni detriti appartenenti alla barca. A quanto si apprende, la Guardia Costiera ha rinvenuto in località Capo Figari, vicino Golfo Aranci, una tanica, un salvagente e altri oggetti che si ritiene fossero sull’imbarcazione.

