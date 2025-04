Antartide, conclusa la missione della nave rompighiaccio Laura Bassi

MeteoWeb

Dopo più di 12mila miglia percorse e 46 giorni di navigazione dal porto di Lyttelton in Nuova Zelanda, la rompighiaccio Laura Bassi è arrivata al porto di Trieste, completando la missione che l’ha portata a navigare per più di 2 mesi in Antartide. La nave, infatti, ha recentemente concluso le proprie attività di ricerca nell’ambito della campagna oceanografica della 40° spedizione scientifica in Antartide finanziata dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), gestito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per il coordinamento scientifico, dall’ENEA per la pianificazione e l’organizzazione logistica delle attività presso le basi antartiche e dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS per la gestione tecnica e scientifica della rompighiaccio Laura Bassi.

