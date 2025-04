Anziano scivola in un canalone sul Gran Sasso: intervengono i Vigili del Fuoco | VIDEO

MeteoWeb

Intervento dei Vigili del Fuoco di Teramo a 1.100 metri di quota per soccorrere un anziano scivolato in un canalone durante una escursione a Fosso Scuro, nel comune di Isola del Gran Sasso. È successo questa mattina. Raggiunto dalla squadra via terra, l’84enne è stato stabilizzato e trasportato in barella e poi a bordo di un fuoristrada fino a Casale San Nicola, dove è stato affidato all’equipaggio dell’elicottero Drago VF155 del reparto volo di Pescara per il trasporto all’ospedale Mazzini di Teramo.

