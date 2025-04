Apocalisse di fulmini negli USA: oltre 180.000 scariche in 24 ore

MeteoWeb

Un’imponente ondata di maltempo ha investito gran parte degli Stati Uniti centrali e meridionali, dando luogo a un fenomeno meteorologico di rara intensità. Tempeste di fulmini, tornado, piogge torrenziali e grandinate estese hanno colpito duramente diverse aree del Paese, provocando danni ingenti, interruzioni di corrente e stati d’emergenza locali. Il cuore dell’instabilità si è concentrato su una vasta porzione del territorio, estendendosi dal Texas nord-orientale fino al Tennessee occidentale, con un bilancio ancora in aggiornamento ma già gravoso in termini di impatti sul territorio e sulla popolazione.

Il fenomeno più impressionante è stato certamente l’attività elettrica: in sole 24 ore sono stati registrati oltre 180.000 fulmini, a conferma della potenza e dell’estensione del fronte temporalesco che ha attraversato gli Stati colpiti. L’intensità e la frequenza delle scariche hanno illuminato il cielo in modo pressoché continuo per diverse ore, contribuendo alla pericolosità dei fenomeni in atto, spesso accompagnati da venti impetuosi e precipitazioni violente.

Il Texas è stato uno degli stati maggiormente interessati. Nelle sue regioni orientali, i temporali hanno raggiunto livelli di eccezionale severità, con raffiche di vento superiori ai 120 km/h e grandine di dimensioni significative, che hanno causato danni a edifici, veicoli e infrastrutture. L’Arkansas ha fronteggiato una combinazione letale di tornado e tempeste elettriche, che hanno lasciato dietro di sé un quadro di distruzione estesa, costringendo le autorità a intervenire con operazioni di soccorso e ripristino dell’energia elettrica in ampie aree.

Anche il Tennessee è stato duramente colpito, in particolare le aree urbane di Memphis e Nashville, dove si sono registrati tornado localizzati, inondazioni improvvise e interruzioni prolungate dell’elettricità. Le piogge torrenziali hanno saturato rapidamente il sistema fognario urbano, provocando allagamenti in zone residenziali e commerciali. Il Kentucky ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che numerosi comuni sono stati messi in ginocchio da una combinazione di fulmini intensi, nubifragi e vortici di vento, che hanno abbattuto linee elettriche e provocato frane e smottamenti in aree collinari.

Infine, anche Missouri e Illinois hanno registrato eventi estremi, tra cui tornado multipli e grandinate diffuse, che hanno causato interruzioni della viabilità, danni ai raccolti e diverse abitazioni scoperchiate. Le autorità locali stanno lavorando incessantemente per valutare i danni e coordinare le operazioni di emergenza.

Questa giornata di tempeste rappresenta un campanello d’allarme sulle dinamiche sempre più estreme del clima statunitense. La potenza e la durata del fronte temporalesco, insieme all’eccezionale attività elettrica, pongono nuove sfide sia alla gestione delle emergenze sia alla comprensione dei modelli atmosferici su scala continentale. La popolazione coinvolta sta affrontando ore difficili, con l’assistenza della protezione civile, dei soccorsi e delle forze dell’ordine impegnate in prima linea per ripristinare la normalità in territori messi a dura prova dalla furia della natura.

