Apple trasporta cinque aerei pieni di iPhone dall’India agli USA

Un alto funzionario indiano ha riferito al Times Of India che Apple ha trasportato cinque aerei pieni di iPhone e altri prodotti dall’India agli Stati Uniti in soli tre giorni durante l’ultima settimana. Le spedizioni urgenti sono state effettuate per evitare una nuova tariffa reciproca del 10% imposta dall’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, entrata in vigore il 5 aprile.

Secondo la fonte questa riserva consentirà ad Apple di mantenere temporaneamente i prezzi correnti. Le riserve che sono arrivate a dazi più bassi isoleranno temporaneamente l’azienda dai prezzi più alti che dovrà pagare per le nuove spedizioni in base alle aliquote fiscali riviste. I magazzini statunitensi di Apple sarebbero riforniti per diversi mesi a venire.

Qualsiasi aumento di prezzo per compensare questo impatto non può essere limitato solo al mercato statunitense, ma dovrà essere effettuato in tutte le principali regioni globali, tra cui l’India. È probabile che l’India svolga un ruolo sempre più importante nella rete di produzione globale di Apple, poiché l’azienda sposta sempre più produzione lontano dalla Cina.

