Aprile bianco in Abruzzo, la neve scende fino a 700 metri | FOTO

MeteoWeb

L’Abruzzo si risveglia sotto la neve in questo inizio di aprile, con fiocchi che sono scesi fino a 700-900 metri sui settori orientali della regione. Non è uno scherzo del 1° Aprile, ma l’effetto del fronte freddo, ultima perturbazione di marzo, che ha portato un calo delle temperature e forti venti settentrionali. Il maltempo, alimentato da un’area di bassa pressione, insisterà fino a domani, mantenendo condizioni instabili soprattutto al Centro/Sud. Un ritorno dell’inverno in piena primavera, con scenari imbiancati tra montagne e colline abruzzesi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.