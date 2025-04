Aquila ferita soccorsa nel Vicentino: è tornata in libertà

MeteoWeb

Liberata ieri, dopo la guarigione, un’aquila reale che era stata trovata ferita il 26 febbraio scorso in un giardino di San Nazario di Valbrenta (Vicenza). Sceso per predare del pollame, il rapace non era più riuscito ad alzarsi in volo. Per 2 mesi a prendersene cura è stato Alberto Fagan, esperto di rapaci e gestore del Centro Recupero Rapaci di Fimon (Vicenza). Alla liberazione ha assistito anche il presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Roberto Ciambetti.

