Archeologia: la capitale perduta della Lincestide trovata tra le rovine della Macedonia | FOTO

MeteoWeb

I resti di Lyncus, la capitale perduta dell’antico Regno di Lincestide, potrebbero essere stati ritrovati dagli archeologi che stanno scavando nel sito di Gradishte, nella Macedonia settentrionale. La Lincestide (o “terra della lince”) era una regione autonoma dell’alta Macedonia fino a quando fu conquistata nel 358 a.C. da Filippo II, padre di Alessandro Magno. La capitale perduta era probabilmente l’antica città di Lyncus, dove si ritiene sia nata Euridice, regina e moglie del Re Amyntas III di Macedonia (e nonna di Alessandro Magno).

Da quando è stato scoperto per la prima volta più di 15 anni fa, il sito di Gradishte è stato oggetto di scavi da parte di un’équipe congiunta dell’Istituto storico e del Museo di Bitola in Macedonia e della California State Polytechnic University. Inizialmente, il team di archeologi ha trovato i resti di un avamposto militare costruito per difendersi dagli attacchi romani.

Nel 2023, tuttavia, il team ha deciso di andare più a fondo utilizzando il radar di penetrazione del terreno e un radar montato su un drone, che ha portato alla luce una città tentacolare completa di un’acropoli di quasi tre ettari, un teatro in stile macedone e un laboratorio tessile. Una moneta coniata tra il 325 e il 323 a.C., rinvenuta nel sito, ha contribuito a datarlo al regno di Alessandro Magno. Asce di pietra e frammenti di ceramica indicano che la città era attiva già nell’Età del Bronzo (3300-1200 a.C.). Altri reperti includono un biglietto teatrale in argilla, ceramiche, pezzi di giochi e strumenti tessili.

“Questa scoperta è significativa. Evidenzia la complessità delle reti e delle strutture di potere dell’antica Macedonia, soprattutto se si considera la posizione della città lungo le rotte commerciali verso Costantinopoli. È persino possibile che personaggi storici come Ottaviano e Agrippa siano passati per questa zona mentre si recavano ad affrontare Cleopatra e Marco Antonio nella battaglia di Azio“, ha dichiarato Nick Angeloff, archeologo della California State Polytechnic University.

Mentre gli archeologi continuano a esaminare il sito, quest’ultima scoperta fornisce ulteriori informazioni sull’epoca in cui l’antico regno macedone era uno dei primi Stati in Europa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.