Arriva in elicottero sulla pista da sci: “avevo voglia di sciare”. Multa record

Grande sorpresa questa mattina sulle montagne del Trentino. Un elicottero ha sorvolato il comprensorio sciistico del Grostè, sulle Dolomiti di Brenta, e dopo aver volteggiato in aria per qualche minuto, è atterrato fuori pista. Dall’elicottero, è sceso un signore di mezza età che ha indossato scarponi e sci e ha iniziato la discesa in tutta tranquillità, come se atterrare in elicottero su una pista da sci fosse assolutamente normale. A questo punto, i Carabinieri, che hanno assistito alla scena mentre stavano svolgendo il proprio servizio di vigilanza e soccorso piste, hanno subito raggiunto e identificato l’uomo. E la sua spiegazione per quanto accaduto li ha lasciati ancora più senza parole.

Alla richiesta di esibire il titolo che lo autorizzasse ad atterrare con l’elicottero sopra i 1600 metri (cosa vietata dalla legge), l’uomo, un facoltoso imprenditore lombardo di circa 60 anni, ha dovuto ammettere di non essere in possesso di alcun titolo. Il 60enne ha detto che, essendo molto impegnato per motivi di lavoro, ma avendo una gran voglia di sciare, ha pensato di ridurre i tempi di viaggio, prendendo il proprio elicottero per raggiungere il comprensorio sciistico.

Dopo aver verificato il possesso e la regolarità della licenza di volo dello stesso e l’assicurazione del velivolo, i Carabinieri hanno proceduto a contestare all’imprenditore la sanzione amministrativa record di 2.000 euro per aver infranto la legge. A quel punto, all’uomo non è rimasto altro da fare che togliere gli sci e ripartire con l’elicottero per far ritorno in azienda.

