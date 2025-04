Arrivato negli USA il cuore italiano della Stazione Spaziale Lunare

MeteoWeb

Il modulo Halo, destinato a diventare il cuore pulsante della futura stazione spaziale lunare Gateway, è ufficialmente arrivato negli Stati Uniti. Realizzato negli stabilimenti della Thales Alenia Space di Torino, Halo — acronimo di Habitation and Logistics Outpost — fungerà da primo habitat per gli astronauti delle missioni Artemis, offrendo uno spazio sicuro dove vivere, lavorare e prepararsi per le esplorazioni lunari.

Dopo aver attraversato l’oceano a bordo di un aereo cargo, Halo è stato consegnato agli stabilimenti della Northrop Grumman in Arizona, dove verrà integrato con i sistemi di propulsione e potenza. Successivamente, il modulo raggiungerà il Kennedy Space Center in Florida, da cui partirà nel 2027 a bordo di un razzo Falcon Super Heavy di SpaceX.

Con i suoi 3 metri di diametro e 7 di lunghezza, Halo potrà ospitare fino a 4 astronauti per missioni di massimo 30 giorni. Dotato di 3 portelli di attracco, il modulo garantirà il collegamento con altri componenti della stazione e con la navetta Orion, che trasporterà gli equipaggi verso la Luna.

