“Assist alla ricerca”: quadrangolare a favore delle malattie rare

MeteoWeb

Domenica 4 maggio 2025 il Centro Sportivo Chiesa Sant’Anna, in via Salvatore Fortunato n. 14 ad Altamura, ospiterà un evento speciale all’insegna della solidarietà: il quadrangolare di beneficenza “Assist alla Ricerca – Diamo una ricarica alla ricerca sulle malattie rare”. Il quadrangolare di beneficienza vedrà protagonisti rappresentanti di A.Ma.R.A.M. Aps., Servizio Emergenza Territoriale 118, Arma dei Carabinieri di Altamura, e Comune di Altamura. L’evento prenderà il via alle 17:30 e offrirà al pubblico un pomeriggio di sport e solidarietà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.