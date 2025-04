L’asteroide 2024 YR4 potrebbe colpire la Luna: ricostruzione 3D con Gemini South svela forma e origine

MeteoWeb

Utilizzando le osservazioni del telescopio Gemini South in Cile, una metà dell’International Gemini Observatory, finanziato in parte dalla US National Science Foundation e gestito da NSF NOIRLab, gli astronomi hanno costruito una rappresentazione 3D dell’asteroide vicino alla Terra appena scoperto 2024 YR4. Il team ha determinato che la roccia dalla forma insolita è uno degli oggetti più grandi della storia recente che potrebbe avere un impatto sulla Luna e che probabilmente ha avuto origine dalla fascia principale degli asteroidi.

2024 YR4 è stato rilevato per la prima volta il 27 dicembre 2024 dall’Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System ( ATLAS ). All’epoca, l’asteroide si è avvicinato molto alla Terra, passando a una distanza di appena 0,017 unità astronomiche (circa 2,5 milioni di chilometri, o 1,5 milioni di miglia). L’incertezza iniziale sulla sua traiettoria ha giustificato ulteriori indagini, portando gli astronomi ad assicurarsi un tempo discrezionale speciale del direttore su Gemini South per osservazioni di follow-up utilizzando il Gemini Multi-Object Spectrograph ( GMOS ) il 7 febbraio 2025.

A fine gennaio 2025, un mese dopo la sua scoperta, 2024 YR4 ha superato la soglia di notifica dell’International Asteroid Warning Network ( IAWN ) dell’1% di probabilità di un impatto futuro con la Terra, previsto per il 22 dicembre 2032. Questa potenziale minaccia ha attirato l’attenzione internazionale tra il pubblico e i media. Con ulteriori analisi , la probabilità di impatto sulla Terra è poi scesa sotto l’1% a fine febbraio. Mentre l’asteroide mancherà la Terra durante questo incontro, rimane una probabilità percentuale di qualche colpo che possa colpire la Luna. E’ quanto si legge in un articolo noirlab.

Interessato a caratterizzare l’asteroide ormai famoso, il team di astronomi, guidato da Bryce Bolin di Eureka Scientific, ha utilizzato il telescopio Gemini South in Cile, una metà dell’International Gemini Observatory , in parte finanziato dalla US National Science Foundation e gestito da NSF NOIRLab, per catturarne immagini in diverse lunghezze d’onda. Un’analisi dettagliata della curva di luce dell’asteroide (modello di emissione luminosa nel tempo) ha permesso al team di determinarne la composizione, le caratteristiche orbitali e la forma 3D.

I dettagli

“Le nostre osservazioni con Gemini South hanno fornito un tassello cruciale del puzzle per determinare le caratteristiche di 2024 YR4”, afferma Bolin, autore principale dell’articolo che apparirà su The Astrophysical Journal Letters. “Studiare questo asteroide è stato di vitale importanza per comprendere la popolazione di Earth crossinger che hanno il potenziale per essere impattatori della Terra e sono poco compresi”.

Le informazioni raccolte dalle curve di luce indicano che 2024 YR4 è probabilmente un asteroide di tipo S, il che significa che ha una composizione ricca di silicati. Il modello riflettente suggerisce anche un diametro di circa 30-65 metri (98-213 piedi), rendendolo uno degli oggetti più grandi della storia recente che potrebbero avere un impatto sulla Luna. Sebbene rimanga improbabile, se dovesse avere un impatto sulla Luna, l’asteroide fornirà un’opportunità senza precedenti per studiare la relazione tra le dimensioni di un asteroide e le dimensioni del suo cratere da impatto risultante, una quantità precedentemente sconosciuta.

L’analisi ha anche rivelato che l’asteroide ha un rapido periodo di rotazione di circa una rotazione ogni 20 minuti, oltre a una forma insolita simile a un disco da hockey. “Questa scoperta è stata piuttosto inaspettata poiché si pensa che la maggior parte degli asteroidi abbia la forma di patate o trottole di giocattoli piuttosto che di dischi piatti”, afferma Bolin.

Sulla base di queste caratteristiche orbitali, il team ha determinato che 2024 YR4 ha avuto origine molto probabilmente dalla fascia principale degli asteroidi, con un’alta probabilità di essere stato perturbato nella sua attuale orbita vicina alla Terra dalle interazioni gravitazionali con Giove. La sua direzione di rotazione retrograda suggerisce che potrebbe essere migrato verso l’interno dalla regione centrale della fascia principale, aggiungendo alla nostra comprensione di come i piccoli asteroidi si evolvono e raggiungano traiettorie di attraversamento della Terra.

“Siamo un po’ sorpresi dalla sua origine nella fascia centrale principale degli asteroidi, che è una posizione nella fascia degli asteroidi da cui non pensavamo potessero provenire molti asteroidi che attraversano la Terra”, afferma Bolin.

I risultati di questo studio dimostrano il potere del follow-up a risposta rapida con strutture terrestri come Gemini South negli sforzi di difesa planetaria, consentendo agli astronomi di valutare e categorizzare rapidamente gli oggetti vicini alla Terra appena scoperti. “Comprendere le proprietà e le origini degli asteroidi vicini alla Terra si sta rivelando fondamentale per comprendere il rischio di collisioni tra il nostro pianeta e i corpi maggiori nelle orbite incrociate”, afferma Martin Still, direttore del programma NSF per l’International Gemini Observatory. “I telescopi Gemini e altri osservatori astronomici sono strumenti essenziali per la difesa planetaria”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.