L’Asteroide 2024 YR4 mancherà la Terra, ma la Luna entra nel mirino: il telescopio Webb svela la traiettoria

Il telescopio spaziale James Webb (JWST) ha recentemente completato la prima di due osservazioni pianificate dell’asteroide 2024 YR4, un corpo celeste potenzialmente pericoloso che sfiorerà la Terra e la Luna nel dicembre 2032. L’osservazione, effettuata grazie a un periodo di emergenza concesso a un team internazionale di astronomi, ha rivelato dettagli fondamentali sulla struttura e sulla traiettoria dell’asteroide, ridimensionando alcuni dati precedentemente ottenuti dai telescopi terrestri. Secondo la NASA, il diametro dell’asteroide è compreso tra 53 e 67 metri, un valore leggermente superiore a quanto stimato in precedenza.

La notizia più importante riguarda la sicurezza del nostro pianeta: i nuovi calcoli escludono qualsiasi possibilità di impatto con la Terra nel 2032. Tuttavia, il pericolo non è del tutto scongiurato, poiché esiste una probabilità del 3,8% che 2024 YR4 colpisca la Luna.

Impatto evitato sulla Terra

Scoperto nel dicembre 2024, l’asteroide 2024 YR4 ha subito attirato l’attenzione degli scienziati a causa della sua traiettoria fortemente ellittica, che lo porta periodicamente ad avvicinarsi alla Terra. Inizialmente, le analisi suggerivano una probabilità di collisione con il nostro pianeta del 3,1%, la più alta mai registrata per un oggetto di queste dimensioni.

In caso di impatto, le conseguenze sarebbero state catastrofiche: un asteroide di circa 60 metri di diametro potrebbe sprigionare un’energia equivalente a 500 bombe di Hiroshima, distruggendo completamente una città di medie dimensioni. Fortunatamente, grazie a successive osservazioni e calcoli più precisi, la NASA ha confermato che il rischio per la Terra è stato definitivamente escluso.

Il rischio per la Luna

Nonostante la Terra sia al sicuro, l’asteroide potrebbe colpire la Luna. Il nuovo calcolo delle probabilità, aggiornato sulla base delle osservazioni del JWST, indica un 3,8% di possibilità di impatto.

A differenza della Terra, la Luna non ha un’atmosfera che possa bruciare o rallentare un asteroide in avvicinamento. Tuttavia, impatti di questo tipo sono relativamente comuni: la superficie lunare è costantemente bombardata da piccoli meteoriti, e i suoi crateri testimoniano la lunga storia di collisioni con oggetti spaziali.

Un impatto visibile e documentato rappresenterebbe un’opportunità scientifica senza precedenti: potremmo osservare in tempo reale la formazione di un cratere lunare causato da un asteroide conosciuto, con dimensioni e velocità note.

Asteroide 2024 YR4, il ruolo del telescopio Webb

La potenza del James Webb Space Telescope ha giocato un ruolo chiave nel chiarire la natura e la traiettoria di 2024 YR4. Mentre i telescopi terrestri possono misurare solo la luce solare riflessa dalla superficie dell’asteroide, il JWST utilizza i suoi strumenti a infrarossi per rilevare direttamente il calore emesso dall’oggetto.

Questa tecnica ha permesso agli scienziati di stimare con maggiore precisione dimensioni, composizione e temperatura dell’asteroide. I dati suggeriscono che 2024 YR4 è più grande e più roccioso del previsto e che ha una rotazione di circa 20 minuti. Inoltre, il fatto che sia più freddo di altri oggetti simili indica una composizione superficiale diversa rispetto alle prime ipotesi.

Le prossime osservazioni e il futuro dell’asteroide 2024 YR4

Per ottenere una conferma definitiva della traiettoria dell’asteroide, una seconda sessione di osservazioni con il JWST è prevista per maggio 2025. Dopo questo periodo, 2024 YR4 si allontanerà nel Sistema Solare esterno per diversi anni, rendendo più difficile l’osservazione diretta.

Se l’asteroide dovesse effettivamente impattare sulla Luna, gli scienziati avrebbero una preziosa opportunità per studiare un evento cosmico in diretta, con implicazioni importanti per la ricerca spaziale e per la futura protezione planetaria.

