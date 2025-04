Un asteroide “potenzialmente pericoloso” oggi sfiorerà la Terra: come seguire l’evento in diretta

MeteoWeb

Oggi, sabato 5 aprile, l’asteroide 2025 BC10, classificato come “potenzialmente pericoloso” dalla NASA per via delle sue dimensioni e della sua orbita vicina a quella terrestre, passerà in tutta sicurezza a una distanza di circa 3,7 milioni di km dalla Terra. Per dare un’idea più concreta, si tratta di circa 9,6 volte la distanza media tra la Terra e la Luna.

Scoperto il 28 gennaio 2025, l’asteroide ha un diametro stimato tra 360 e 800 metri, dimensioni sufficienti a farlo rientrare nella categoria degli oggetti potenzialmente pericolosi, anche se l’evento non comporta alcun rischio per il nostro pianeta.

Grazie alla tecnologia dei telescopi robotici situati a Manciano (GR) sarà possibile osservare il passaggio ravvicinato dell’asteroide in tempo reale. Il Virtual Telescope Project offrirà infatti una diretta gratuita a partire dalle 22 ora italiana di sabato 5 aprile (in coda all’articolo).

Il Virtual Telescope Project ha già immortalato l’asteroide il 30 marzo scorso, catturando un’immagine suggestiva in cui 2025 BC10 appare come un punto luminoso nitido contro il cielo stellato (foto in alto). Durante la lunga esposizione di 120 secondi, le stelle di fondo mostrano scie brevi, dovute al movimento relativo rispetto alla traiettoria dell’asteroide.

Cosa sono esattamente gli asteroidi? Si tratta di piccoli corpi rocciosi, residui della formazione primordiale del nostro Sistema Solare. La maggior parte si trova nella fascia principale tra Marte e Giove, ma alcuni seguono orbite che li portano molto più vicino alla Terra. Attraverso i telescopi, questi oggetti celesti appaiono come deboli punti di luce in movimento, rivelando il loro viaggio nello Spazio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.