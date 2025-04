Astrofili Spezzini proseguono il corso di astronomia: fissato il prossimo appuntamento

MeteoWeb

La passione per il cielo continua con il corso di astronomia organizzato dall’Associazione Astrofili Spezzini. Il prossimo incontro, fissato per venerdì 4 aprile alle ore 21, sarà dedicato alle stelle: cosa sono, come nascono e come muoiono. A guidarci in questo viaggio cosmico sarà Sirio Negri, socio dell’associazione e divulgatore esperto. L’incontro si terrà presso i locali della ex Biblioteca Beghi (via Pietro Beghi 21, La Spezia), dove “la segreteria dell’associazione sarà attiva dalle ore 20 per informazioni e iscrizioni. Ricordiamo, infatti, che il corso teorico è compreso nell’iscrizione all’Associazione Astrofili Spezzini, le cui adesioni sono ancora aperte”, si legge nella nota.

Dopo la parte teorica, seguirà il corso pratico presso l’Osservatorio Luciano Zannoni, situato nel Parco Scientifico di Monte Viseggi, l’unico osservatorio pubblico della provincia. Qui, i partecipanti potranno imparare a utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’associazione, sperimentando l’osservazione diretta del cielo.

