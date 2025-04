Attacco ai siti energetici: la richiesta dell’Ucraina agli Stati Uniti

MeteoWeb

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato gli Stati Uniti a rafforzare le sanzioni contro la Russia, che ha accusato di “violare” la fragile moratoria sugli attacchi contro i siti energetici annunciata da Washington la scorsa settimana. “Credo che siamo arrivati ​​al punto di dover aumentare l’impatto delle sanzioni, perché i russi stanno violando ciò che hanno promesso agli Stati Uniti”, ha detto Zelensky in una conferenza stampa. “Ci auguriamo vivamente che il presidente Trump disponga di tutti gli strumenti adeguati per aumentare la pressione delle sanzioni”, ha aggiunto, precisando che Kiev ha “trasmesso” informazioni a Washington su ciò che l’esercito ucraino descrive come fuoco russo contro i suoi impianti energetici.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.