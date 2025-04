Avaria in volo: atterraggio d’emergenza per un ultraleggero in Umbria

MeteoWeb

Atterraggio di emergenza per un ultraleggero nella zona dell’Eugubino-Gualdese, in Umbria. È successo nella tarda mattinata di oggi, in un fondo agricolo privato, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, intervenuti sul posto in seguito a una segnalazione al Numero unico di emergenza, 112. L’aeromobile, un monomotore a due posti, decollato questa mattina dalla Baviera e diretto all’aeroporto dell’Aquila dei Parchi, durante il sorvolo dell’area eugubino-gualdese avrebbe subìto un’avaria all’impianto di alimentazione del carburante. Il problema ha costretto il pilota, un cittadino tedesco di 48 anni, a bordo insieme alla moglie coetanea, ad un atterraggio di emergenza in un terreno agricolo della frazione Cerqueto di Gualdo Tadino. L’atterraggio è stato completato senza arrecare danni al velivolo.

Pilota e passeggera, soccorsi dai Carabinieri e dal personale del servizio sanitario 118, sono usciti incolumi dal velivolo e sono stati poi aiutati a trovare un alloggio in attesa della ripartenza, che avverrà sempre a bordo dell’aeromobile, ma da una vicina pista di volo.

