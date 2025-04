Le aurore di Urano rivelano il suo vero ritmo: scoperta cruciale con Hubble

MeteoWeb

Un team internazionale di astronomi che utilizza il telescopio spaziale NASA/ESA Hubble ha effettuato nuove misurazioni della velocità di rotazione interna di Urano con una nuova tecnica, raggiungendo un livello di accuratezza 1000 volte superiore alle stime precedenti. Analizzando più di un decennio di osservazioni Hubble delle aurore di Urano, i ricercatori hanno perfezionato il periodo di rotazione del pianeta e stabilito un nuovo punto di riferimento cruciale per la futura ricerca planetaria.

Determinare la velocità di rotazione interna di un pianeta è una sfida, in particolare per un mondo come Urano, dove non sono possibili misurazioni dirette. Un team guidato da Laurent Lamy (di LIRA, Observatoire de Paris-PSL e LAM, Aix-Marseille Univ., Francia), ha sviluppato un metodo innovativo per tracciare il moto rotatorio delle aurore di Urano: gli spettacoli di luce generati nell’atmosfera superiore dall’afflusso di particelle energetiche vicino ai poli magnetici del pianeta. Questa tecnica ha rivelato che Urano completa una rotazione completa in 17 ore, 14 minuti e 52 secondi, 28 secondi in più rispetto alla stima ottenuta dal Voyager 2 della NASA durante il suo sorvolo del 1986.

“La nostra misurazione non solo fornisce un riferimento essenziale per la comunità scientifica planetaria, ma risolve anche un problema di vecchia data: i precedenti sistemi di coordinate basati su periodi di rotazione obsoleti sono diventati rapidamente imprecisi, rendendo impossibile tracciare i poli magnetici di Urano nel tempo“, spiega Lamy. “Con questo nuovo sistema di longitudine, ora possiamo confrontare le osservazioni aurorali che coprono quasi 40 anni e persino pianificare la prossima missione su Urano“.

Questa svolta è stata possibile grazie al monitoraggio a lungo termine di Urano da parte di Hubble. Per oltre un decennio, Hubble ha regolarmente osservato le sue emissioni aurorali ultraviolette, consentendo ai ricercatori di tracciare la posizione dei poli magnetici con modelli di campo magnetico.

“Le osservazioni continue di Hubble sono state cruciali“, afferma Lamy. “Senza questa ricchezza di dati, sarebbe stato impossibile rilevare il segnale periodico con il livello di accuratezza che abbiamo raggiunto“.

A differenza delle aurore della Terra, di Giove o di Saturno, le aurore di Urano si comportano in modo unico e imprevedibile. Ciò è dovuto al campo magnetico fortemente inclinato del pianeta, che è notevolmente spostato rispetto al suo asse di rotazione. Le scoperte non solo aiutano gli astronomi a comprendere la magnetosfera di Urano, ma forniscono anche informazioni vitali per le missioni future.

