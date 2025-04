Austria, valanga sopra Innsbruck: trovata la salma di uno scialpinista

MeteoWeb

Una vittima a causa di una valanga in Austria. Una persona non ancora identificata, probabilmente uno scialpinista, è stata trovata morta a seguito di una slavina a nord della Arzler Scharte, sopra Innsbruck. La persona era solo parzialmente coperta dalle masse nevose. Non si sa ancora quando si sarebbe verificata la valanga, né quanto tempo questa persona possa essersi trovata nella precaria situazione. L’agenzia Apa riferisce che un medico di emergenza, chiamato sul posto, ha solo potuto certificare la morte di questa persona. La salma è stata portata a valle con un elicottero.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.