Autismo e disabilità nei minori: indagine parlamentare per garantire più sostegno a famiglie e scuole

“Partirà a breve, nella nostra commissione, l’indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con focus sulle lesioni cerebrali e sull’autismo. Lo dobbiamo ai bambini e ragazzi che nel nostro Paese soffrono di disturbi dello spettro autistico – secondo stime attendibili, 1 su 77 nella fascia tra 7 e 9 anni – e che hanno diritto di ottenere il massimo sostegno in famiglia e dalla scuola”. Lo afferma l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo.

