Auto elettriche, avanzato le trattative tra Bruxelles e Pechino: la situazione

Avanzano le trattative tra Bruxelles e Pechino sulle auto elettriche. Il commissario Ue per il Commercio, Maros Sefcovic, e il ministro cinese Wang Wentao hanno concordato di valutare l’introduzione di prezzi minimi sulle importazioni dalla Cina come alternativa ai dazi imposti dall’Ue lo scorso anno. Lo ha fatto sapere a un portavoce della Commissione europea. Il ministero del Commercio cinese, secondo quanto riportato da Reuters sul suo sito, ha riferito che i negoziati inizieranno “immediatamente”. La disputa è da mesi sul tavolo del Wto, dove sono in corso colloqui tecnici per trovare un’intesa compatibile con le regole internazionali. L’accordo, che punta a superare le sovrattasse imposte dall’Ue, potrebbe concretizzarsi nell’introduzione di un prezzo minimo all’export per le auto elettriche cinesi, un impegno che Pechino dovrebbe assumere per evitare pratiche di dumping e garantire una concorrenza più equa nel mercato europeo. Se raggiunta, questa soluzione porterebbe Bruxelles a revocare i dazi aggiuntivi – compresi tra il 7,8% e il 35,3% – introdotti il 31 ottobre scorso.

