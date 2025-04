Aviaria: l’UE annuncia misure in Polonia per contenere i focolai

MeteoWeb

L’UE, insieme alle autorità polacche, adotterà nel corso della settimana una serie di misure volte a prevenire la diffusione dell’influenza aviaria negli allevamenti avicoli di alcune aree della Polonia, in particolare nella regione della Masovia e nel voivodato della Grande Polonia: è quanto ha reso noto il portavoce della Commissione europea per la salute, Eva Hrncirova, durante il briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles, sottolineando che “la situazione dell’influenza aviaria in Polonia si è purtroppo evoluta” e “ci sono sempre più stabilimenti e allevamenti colpiti“. Le misure saranno definite sulla base delle informazioni fornite dalla Polonia. “Le autorità veterinarie dovranno valutare attentamente la situazione“, l’obiettivo è quello di creare “una forma di protezione, piuttosto che imporre restrizioni“.

