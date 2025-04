Avviato un nuovo impianto a biomassa per ridurre le emissioni | FOTO

MeteoWeb

INEOS Automotive ha inaugurato un impianto termico a biomassa all’avanguardia da 15 milioni di euro presso il sito di produzione e assemblaggio di Hambach. Con una produzione di 9,2 megawatt, l’impianto consumerà fino a 14.000 tonnellate di cippato locale e sostenibile all’anno, per soddisfare il 78% del fabbisogno di riscaldamento dell’impianto. Dal 2019 sono stati investiti a Hambach oltre mezzo miliardo di euro. Gli aggiornamenti chiave degli ultimi cinque anni includono una nuova carrozzeria completamente automatizzata, un’officina di verniciatura semi-automatizzata, un laboratorio di ispezione della qualità e una piscina per la prova dell’ingresso in acqua. In questo modo, l’area utilizzabile dello stabilimento è cresciuta di oltre il 60% per un totale di 210.000 m², con un conseguente aumento significativo del fabbisogno di riscaldamento.

La nuova centrale a biomassa è dotata di due caldaie con una potenza termica congiunta di 8,4 MW collegate ad una pompa di calore da 800 KW. Fornirà più di tre quarti del fabbisogno di riscaldamento del sito, mentre la caldaia a gas esistente ne fornirà il saldo. Il passaggio alla biomassa dovrebbe ridurre le emissioni di CO₂ del sito di circa 8.800 tonnellate l’anno. Le ceneri di scarto vengono poi riciclate attraverso l’industria agricola locale – il loro alto contenuto di nitrati ne fa un fertilizzante arricchito.

Le dichiarazioni

“Continuiamo ad investire ad Hambach cosicchè i nostri modelli Grenadier e Quartermaster siano costruiti secondo standard di qualità di livello mondiale e in una fabbrica ecologicamente sostenibile, per l’esportazione in oltre 50 mercati di vendita in tutto il mondo” ha detto Lynn Calder, CEO INEOS Automotive. “Siamo molto orgogliosi delle strutture avanzate e della loro eccezionale forza lavoro, che insieme lo rendono uno dei siti di produzione automobilistica più avanzati in Europa”.

Philippe Steyer, presidente di INEOS Automotive SAS, ha dichiarato: “il nuovo impianto a biomassa è l’ultima realizzazione di un programma, di lunga data e in corso, di iniziative orientate alla sostenibilità presso Hambach. Era fondamentale per noi aumentare la nostra capacità di energia sostenibile per soddisfare il nostro crescente consumo man mano che il sito si espande”.

Rafforzando la lunga tradizione di sostenibilità di Hambach, il progetto Hambach Energy Transition segna un altro grande investimento nel sito, sostenuto dall’ADEME (Agenzia francese per l’ambiente e la gestione dell’energia) con un contributo di 3,9 milioni di euro nel quadro dell’Heat Fund e del PNCEE (Pôle national des certificats d’économies d’énergie). Il progetto è inoltre coadiuvato da un accordo tra INEOS Automotive e Dalkia, che prevede una sovvenzione fino a 1,5 milioni di euro.

