Le Bahamas sospendono i rientri dei razzi SpaceX: stop precauzionale dopo l’esplosione della Starship

Il governo delle Bahamas ha sospeso tutti i futuri rientri dei razzi Falcon 9 di SpaceX nel proprio spazio aereo e marittimo. La decisione, annunciata il 15 aprile, resterà in vigore fino al termine di un’indagine post-lancio e alla revisione di una valutazione ambientale completa. Il primo rientro di un Falcon 9 nelle Bahamas è avvenuto il 19 febbraio 2025: si trattava del primo rientro internazionale per questo vettore. Il governo aveva approvato in via preliminare altri 19 rientri, ma ora sono bloccati per approfondire i potenziali rischi ambientali. L’esplosione in volo della Starship durante il test di marzo ha inciso sulla decisione: i detriti sono finiti anche nello spazio aereo delle Bahamas. Anche se non è stato rilevato nessun materiale tossico, l’evento ha acceso l’attenzione sui rischi ambientali e la FAA sta indagando sulle dinamiche dell’incidente. I rientri nelle Bahamas, essendo più vicini alle traiettorie polari, permettono di risparmiare carburante e riducono l’esposizione al maltempo rispetto all’Atlantico.

