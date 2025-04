Bambino finisce in una cisterna: salvato dai Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Nel primo pomeriggio di oggi, intervento dei Vigili del Fuoco a Castelvetrano, nel Trapanese, per soccorrere un bambino di 7 anni finito in una cisterna all’interno di un’abitazione. I Vigili del Fuoco, calatisi a circa 5 metri di profondità, hanno recuperato il piccolo in buone condizioni di salute e poi lo hanno affidato al personale sanitario per il trasporto in ospedale.

