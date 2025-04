Barca in fiamme in Friuli: muore turista, grave il compagno

MeteoWeb

Una turista tedesca ha perso la vita e il suo compagno è rimasto gravemente ustionato in un tragico incendio avvenuto la scorsa notte su una barca ormeggiata lungo il fiume Stella, a Palazzolo dello Stella (Udine). L’imbarcazione, un natante in vetroresina di 12 metri, è stata completamente avvolta dalle fiamme per cause ancora da accertare.

L’allarme è scattato intorno alle 3 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Latisana e Lignano, insieme al reparto sommozzatori, che ha tratto in salvo l’uomo, gettatosi in acqua nel tentativo di sfuggire all’incendio. È stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Il corpo della donna, purtroppo, è stato ritrovato all’interno della barca ormai distrutta. Nell’incendio potrebbero essere rimasti coinvolti anche alcuni cani presenti a bordo.

Le cause del rogo sono ancora al vaglio delle autorità. Le prime ipotesi riguardano un possibile cortocircuito o di un guasto all’impianto a gas dell’imbarcazione. I carabinieri hanno avviato le indagini. L’unità, ormai distrutta, è affondata, mentre le operazioni di spegnimento sono durate a lungo per evitare che le fiamme si propagassero ad altre imbarcazioni vicine.

