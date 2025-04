Barca si incaglia sugli scogli e riporta una falla: paura per due diportisti in Sardegna

MeteoWeb

Momenti di paura per una coppia di diportisti bloccati su una barca che stava affondando in Sardegna. La Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Porto Torres è intervenuta presso la Baia di Porto Conte. La coppia di diportisti di nazionalità francese, lui 68 anni e lei 78, era bloccata su un fondale roccioso con la loro barca a vela di circa 12 metri, presso cala Calcina. Le condizioni meteo non erano favorevoli, e al di fuori della Baia di Porto Conte erano presenti onde di circa 2 metri di altezza. L’allarme è scattato alle 8.05 circa, con una chiamata di soccorso alla Sala Operativa della Capitaneria.

La barca, per l’urto contro gli scogli, aveva una falla nella zona poppiera ed inizia ad imbarcare acqua. In mare è subito uscita la motovedetta CP 559 dislocata al porto di Alghero ed è stato allertato anche il Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero che in qualità di Alerting post ha gestito le comunicazioni, facendo da intermediario tra la superiore Capitaneria di porto e l’imbarcazione francese. La motovedetta è arrivata vicino all’imbarcazione incagliata alle 8.35 circa. Era impossibile disincagliarla o farla muovere autonomamente. I due francesi, seppur spaventati per l’evento, erano in buono stato di salute e non volevano abbandonare la loro barca, temendo affondasse, e così hanno contattato due operatori portuali per richiedere un intervento di rimorchio in emergenza.

La motovedetta, in attesa dell’arrivo dei mezzi nautici, è rimasta in zona per monitorare le condizioni di sicurezza e la galleggiabilità dell’imbarcazione francese. Alle 12.40 circa, sono arrivati due mezzi nautici di due operatori portuali con a bordo personale sommozzatore. Dopo una prima ispezione della falla, sono iniziate le operazioni di rimorchio verso l’approdo più vicino di Marina di Porto Conte, dove la barca è arrivata alle 13.10 circa. Nei prossimi giorni, seguiranno gli accertamenti di rito da parte della Guardia Costiera per definire le cause del sinistro.

