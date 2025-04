Bimbo investito da gatto delle nevi a Livigno: in ospedale in codice rosso

MeteoWeb

Un bambino di 7 anni è stato investito oggi attorno alle 18.20 su una pista da bob della ski-area del Carosello 3000 di Livigno, in Valtellina. A investirlo, per cause ora al vaglio dei Carabinieri della locale caserma, è stato un gatto delle nevi impegnato nelle manovre di battitura delle piste da sci al termine della giornata sciistica. Subito sono scattati i soccorsi in codice rosso, indice di massima gravità, e poi il piccolo, figlio di turisti stranieri in vacanza nella località valtellinese, è stato trasportato con un elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sono in corso di accertamento, in queste ore, gli esami clinici per stabilire l’entità delle lesioni riportate nell’incidente sulla neve e definire la prognosi.

