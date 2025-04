Biodiversità oceanica, come proteggerla con i dati satellitari

MeteoWeb

Uno studio finanziato dall’ESA, che ha utilizzato dati satellitari per definire le zone di biodiversità e le rotte di navigazione nell’Oceano Atlantico, suggerisce che è possibile proteggere il 30% degli habitat oceanici, con scarso impatto sulla pesca e sulla navigazione. Lo studio, pubblicato sul Marine Pollution Bulletin, dimostra come i dati satellitari possano essere utilizzati per definire una metodologia volta a proteggere il 30% del paesaggio marino oceanico, che fornisce habitat importanti per uccelli migratori, grandi pesci, tartarughe, cetacei e mammiferi tra cui balene, delfini e focene.

Una strategia per proteggere gli habitat chiave

Lo studio ha rilevato che proteggere il 30% delle acque profonde sarebbe una strategia efficace per proteggere le specie in via di estinzione. Asier Anabitarte, autore principale dello studio e ricercatore in tecnologie di pesca sostenibile presso il Centro de Investigación Marina y Alimentaria (AZTI), un centro scientifico e tecnologico specializzato nell’ambiente marino, ha chiarito: “Abbiamo calcolato il punto centrale di ogni paesaggio marino e poi stabilito che, deviando il traffico marittimo verso le aree protette anziché attraverso di esse, avremmo raggiunto l’obiettivo delle Nazioni Unite di proteggere efficacemente il 30% della biodiversità, senza gravi interruzioni per la pesca e la navigazione“.

Lo studio è stato finanziato dal progetto BOOMS (Biodiversity in the Open Ocean: Mapping, Monitoring and Modelling) dell’ESA .

Marie-Helene Rio, scienziata delle applicazioni oceaniche dell’ESA e responsabile tecnico del progetto, ha affermato: “Proteggere almeno il 30% di ogni paesaggio marino con corsie di attività è un buon punto di partenza per la protezione delle acque profonde, che può essere ridefinita in seguito in base alla presenza di specie rare o habitat chiave e fattori socioeconomici concordati con le parti interessate nell’ambito di un approccio sistematico di pianificazione spaziale“.

L’impatto dell’attività umana sugli oceani

Le principali attività umane in alto mare sono la pesca e la navigazione, mentre rumore ed emissioni sono le forme di inquinamento più significative. I dati del Sistema di Identificazione Automatica (AID) sono stati utilizzati per stimare il livello di attività, come mostrato nell’immagine a destra.

Il dott. Anabitarte ha affermato: “L’inquinamento acustico causato dalle attività umane può essere destabilizzante e dannoso per gli habitat marini perché può influenzare il modo in cui i cetacei comunicano e cacciano. Tuttavia, influisce anche sulle popolazioni ittiche, interferendo con la loro capacità di percepire l’ambiente, di accoppiarsi, di comunicare e di evitare i predatori. Lo studio ha preso in esame diversi modi in cui il rumore influisce sulla biodiversità, tenendo conto del tipo di nave, della densità del traffico e dei decibel emessi. In studi futuri si dovrebbero prendere in considerazione anche altri impatti derivanti dalle rotte di navigazione e pesca in alto mare, tra cui gli urti delle imbarcazioni contro i mammiferi, nonché le conseguenze della pesca, come i danni ai fondali marini, la perdita accidentale di specie e la dispersione di rifiuti”.

Victor Martinez-Vicente, oceanografo bio-ottico e coordinatore di BOOMS presso il Plymouth Marine Laboratory, ha affermato: “La biogeografia dell’oceano ha una lunga storia, tuttavia la nuova applicazione descritta nell’articolo di Asier è una dimostrazione del potenziale dei dati derivati ​​dai satelliti nel supportare le politiche marittime su scala globale“.

Le sfide per la protezione dei nostri oceani

Le aree al di fuori della giurisdizione nazionale, o alto mare, costituiscono circa due terzi degli oceani, ma solo l’1,45% di questi habitat è protetto. Tuttavia, i nostri oceani sono soggetti a una serie di minacce, come la pesca eccessiva, l’industria petrolifera, del gas e mineraria, e gli impatti dei cambiamenti climatici.

Un accordo delle Nazioni Unite, noto come Biodiversità oltre la giurisdizione nazionale, adottato il 19 giugno 2023, mira a istituire aree protette in mezzo all’oceano, dove sono necessarie pratiche di conservazione e sostenibili per proteggere la ricca biodiversità, comprese specie rare o minacciate di pesci, mammiferi e invertebrati. L’obiettivo è proteggere il 30% degli oceani entro il 2030, parte dell’obiettivo 30 per 30 . Tuttavia, le sfide sono numerose, tra cui la scarsità di dati sulla biodiversità negli oceani.

Utilizzo dei satelliti per definire un paesaggio marino

Lo studio ha suddiviso l’Atlantico in aree chiamate paesaggi marini per facilitare la designazione preliminare delle aree protette. Ogni paesaggio marino è definito dalle sue caratteristiche biologiche e fisiche. Il Dott. Martinez-Vicente ha spiegato: “Abbiamo utilizzato paesaggi marini biofisici, ovvero aree che rappresentano ecosistemi con caratteristiche simili rilevabili dallo spazio. I dati sulle variabili biologiche provengono dal progetto Ocean Colour della Climate Change Initiative (CCI) dell’ESA“.

I dati provenienti dai satelliti Envisat dell’ESA, Sentinel-3 del programma Copernicus della Commissione Europea e Aqua, OrbView-2 e NOAA-20 degli USA sono stati utilizzati per generare i paesaggi marini. Questi dati hanno permesso al team di analizzare e costruire modelli di biodiversità a diversi livelli della catena alimentare, ad esempio fitoplancton, pesci commerciali e predatori di vertice, concentrandosi in particolare sulle specie in via di estinzione, minacciate e protette. I dati sono stati poi analizzati in combinazione con le attività umane nell’oceano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.