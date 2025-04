Bird strike, atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Pisa

MeteoWeb

Paura a bordo del volo Vueling partito venerdì pomeriggio da Firenze e diretto a Londra Gatwick. Subito dopo il decollo, il pilota ha segnalato un’avaria dovuta a un bird strike, un impatto con uccelli che avrebbe compromesso alcune funzioni dei motori dell’Airbus A319. Dopo inutili tentativi di raggiungere la quota di crociera, il comandante ha dichiarato l’emergenza, cambiando rotta e dirigendosi verso il vicino aeroporto di Pisa.

A terra, le squadre di soccorso erano già pronte sulla pista per fronteggiare eventuali criticità. Fortunatamente l’atterraggio è avvenuto senza conseguenze fisiche per i 131 passeggeri, diretti a Londra per le festività pasquali. Tuttavia, il volo è stato annullato, lasciando i viaggiatori bloccati al Galilei per diverse ore in attesa di una nuova partenza.

Il fenomeno del bird strike, in aumento con il traffico aereo, preoccupa sempre più: secondo dati ENAC, nel 2022 si sono verificati decine di impatti sia a Firenze che a Pisa. L’aereo danneggiato resterà a terra in attesa delle riparazioni.

