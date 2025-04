Blackout Spagna e Portogallo: cosa sono le vibrazioni atmosferiche indotte?

MeteoWeb

Il blackout che il 28 aprile ha lasciato milioni di cittadini senza corrente in Spagna, Portogallo e alcune aree della Francia ha origini inaspettate. Secondo quanto comunicato dalla compagnia portoghese REN, la causa sarebbe stato un fenomeno raro quanto insidioso: la cosiddetta vibrazione atmosferica indotta. Ma di cosa si tratta esattamente? E come può un evento meteorologico mettere in ginocchio le sofisticate reti elettriche europee? Scopriamo insieme i dettagli dietro questo termine tecnico sempre più al centro dell’attenzione.

Cosa sono le vibrazioni atmosferiche indotte?

Con vibrazione atmosferica indotta si definisce un fenomeno fisico che interessa le linee elettriche aeree ad alta o altissima tensione. In pratica, condizioni atmosferiche estreme — come vento forte, pioggia intensa, ghiaccio o sbalzi repentini di temperatura — possono far oscillare i cavi elettrici sospesi tra i tralicci.

Questi movimenti, se superano una certa soglia di intensità o durata, diventano estremamente pericolosi per la stabilità della rete elettrica. In gergo tecnico, si parla più precisamente di “vibrazioni eoliche” o “vibrazioni da ghiaccio“, ma il termine “vibrazione atmosferica indotta” sintetizza efficacemente la varietà dei fattori ambientali in gioco.

Come si manifestano le vibrazioni atmosferiche?

Il modo in cui si originano queste oscillazioni anomale varia a seconda delle condizioni meteorologiche:

Vento forte: Le raffiche, soprattutto se improvvise, imprimono ai cavi dei movimenti ripetitivi e progressivamente amplificati.

Le raffiche, soprattutto se improvvise, imprimono ai cavi dei movimenti ripetitivi e progressivamente amplificati. Pioggia e ghiaccio: L’accumulo di ghiaccio o la pressione delle gocce d’acqua altera la massa e la tensione dei cavi, favorendo ulteriori movimenti oscillatori.

L’accumulo di ghiaccio o la pressione delle gocce d’acqua altera la massa e la tensione dei cavi, favorendo ulteriori movimenti oscillatori. Variazioni termiche estreme: Quando le temperature cambiano drasticamente in poco tempo — come accade durante improvvise ondate di calore o freddo — i materiali metallici che compongono i cavi si dilatano o si contraggono. Questo può ridurre la tensione meccanica dei conduttori, rendendoli molto più vulnerabili a oscillazioni anche moderate.

In condizioni normali, la rete è progettata per tollerare queste sollecitazioni. Tuttavia, in presenza di fenomeni estremi e combinati, come quelli registrati sulla Penisola Iberica, le vibrazioni possono raggiungere livelli critici.

Perché sono pericolose per la rete elettrica?

Le conseguenze delle vibrazioni atmosferiche indotte sulle infrastrutture elettriche sono tutt’altro che trascurabili:

Danni meccanici: Movimenti ripetitivi e prolungati possono logorare le strutture di sostegno, spezzare cavi o provocare la rottura degli isolatori.

Movimenti ripetitivi e prolungati possono logorare le strutture di sostegno, spezzare cavi o provocare la rottura degli isolatori. Scariche elettriche: L’eccessiva oscillazione può ridurre le distanze di sicurezza tra i cavi o tra i cavi e i tralicci, generando scariche (effetto corona) con perdita di energia e disturbi nelle comunicazioni radio.

L’eccessiva oscillazione può ridurre le distanze di sicurezza tra i cavi o tra i cavi e i tralicci, generando scariche (effetto corona) con perdita di energia e disturbi nelle comunicazioni radio. Blackout: Come accaduto il 28 aprile 2025, vibrazioni intense possono compromettere la sincronizzazione tra diverse reti elettriche europee. Questo porta a scollegamenti automatici per prevenire danni maggiori, provocando blackout estesi.

Come accaduto il 28 aprile 2025, vibrazioni intense possono compromettere la sincronizzazione tra diverse reti elettriche europee. Questo porta a scollegamenti automatici per prevenire danni maggiori, provocando blackout estesi. Costi di manutenzione: Le linee danneggiate richiedono interventi straordinari di riparazione e controlli più frequenti, aumentando i costi di gestione delle infrastrutture.

Perché si parla proprio ora di “vibrazione atmosferica indotta”?

Va precisato che “vibrazione atmosferica indotta” non è un termine ufficiale della letteratura scientifica internazionale. In ingegneria si utilizzano espressioni più tecniche come galloping o aeolian vibration. Tuttavia, per rendere il concetto più accessibile al grande pubblico, media e operatori di rete hanno adottato questa formula descrittiva.

La sua attualità è legata proprio all’eccezionalità degli eventi registrati durante il blackout iberico, dove un’insolita combinazione di forti variazioni termiche e condizioni atmosferiche estreme ha generato vibrazioni tali da destabilizzare l’intero sistema di trasmissione elettrica.

Un fenomeno raro, ma da monitorare

Sebbene eventi di questo tipo siano statisticamente rari, il cambiamento climatico e l’aumento dell’incidenza di eventi meteorologici estremi rendono fondamentale rafforzare il monitoraggio e la resilienza delle infrastrutture energetiche.

I gestori di rete stanno infatti investendo sempre di più in sensori avanzati, sistemi di allerta precoce e tecnologie di auto-regolazione delle linee per prevenire nuovi blackout dovuti a fenomeni come la vibrazione atmosferica indotta.

In breve

La vibrazione atmosferica indotta è il risultato di oscillazioni anomale dei cavi elettrici, scatenate da condizioni meteorologiche estreme. Un fenomeno che, se trascurato, può mettere in crisi intere reti elettriche, come dimostrato dal blackout che ha paralizzato Spagna e Portogallo nel corso della giornata di lunedì 28 aprile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.