Blackout in Spagna e Portogallo: colpa delle rinnovabili? Facciamo chiarezza

Il blackout che il 28 aprile ha lasciato al buio gran parte di Spagna e Portogallo ha acceso un acceso dibattito sull’affidabilità delle energie rinnovabili. Alcuni media internazionali si sono affrettati a puntare il dito contro il solare e l’eolico, accusandoli di aver contribuito al collasso della rete elettrica iberica. Ma quanto c’è di vero in queste affermazioni? È davvero corretto sostenere che le energie pulite siano state la causa scatenante di uno dei più gravi blackout d’Europa degli ultimi decenni?

Un evento eccezionale, ancora in fase di analisi

Secondo quanto riferito dagli operatori di rete e dalle autorità energetiche di entrambi i Paesi, il blackout ha comportato la perdita improvvisa di circa 15 gigawatt di potenza, ovvero circa il 60% della domanda elettrica nel momento dell’incidente. Si è trattato di un fenomeno senza precedenti, tanto che i tecnici parlano di un collasso sistemico su scala continentale.

Fin dalle prime ore successive all’evento, le indagini hanno escluso le ipotesi di cyberattacchi o di eventi meteo straordinari. Tuttavia, le cause precise non sono ancora note, e i principali gestori elettrici europei mantengono un approccio cauto: nessuna spiegazione ufficiale è stata confermata, e il lavoro degli analisti prosegue.

Rinnovabili e inerzia: un tema complesso

Una delle argomentazioni più ricorrenti nei commenti post-blackout riguarda la cosiddetta “inerzia di rete”. Le centrali tradizionali, come quelle a gas, carbone o nucleari, forniscono una stabilità intrinseca al sistema grazie alla rotazione sincronizzata delle loro turbine. Questo effetto fisico contribuisce a mantenere costante la frequenza della rete elettrica anche in caso di variazioni improvvise nel carico o nella produzione.

Le fonti rinnovabili non programmabili, come l’eolico e il solare, al contrario, non generano inerzia meccanica in modo naturale. Tuttavia, questo non significa che rendano la rete elettrica intrinsecamente instabile. Le tecnologie attuali, infatti, permettono di simulare questa inerzia grazie a sistemi digitali chiamati “inerzia sintetica” e a strumenti di bilanciamento avanzati.

Paesi come la Spagna stanno già implementando queste soluzioni da tempo, con ottimi risultati. Ridurre quindi l’intera discussione alla presunta colpa delle rinnovabili significa ignorare i progressi tecnologici e scientifici che stanno rivoluzionando il modo in cui produciamo e distribuiamo l’energia.

La narrazione fuorviante dei media e l’importanza della responsabilità informativa

Alcuni giornali britannici, come il Daily Telegraph, hanno suggerito che la crescente dipendenza della Spagna dalle energie verdi abbia reso la sua rete vulnerabile. Ma questa visione semplicistica non trova conferma nelle fonti ufficiali né negli esperti del settore.

Al contrario, i tecnici iberici sottolineano come il blackout sia il risultato di una serie di eventi concatenati: uno squilibrio istantaneo tra produzione e consumo, potenzialmente esacerbato da un picco di produzione solare poco prima del blackout, potrebbe aver innescato una reazione a catena. Ma si tratta solo di una delle ipotesi sul tavolo. È altamente improbabile che un singolo fattore – e tantomeno le rinnovabili in sé – possa spiegare la portata dell’evento.

È essenziale evitare semplificazioni che trasformano questioni tecniche in slogan ideologici. La disinformazione in ambito energetico può avere conseguenze gravi, soprattutto in una fase storica delicata come quella della transizione ecologica.

La verità sta nei dati, non nei titoli sensazionalistici

Le fonti autorevoli, incluse le agenzie di regolazione europee, concordano su un punto fondamentale: non esiste al momento alcuna prova concreta che indichi le energie rinnovabili come causa diretta del blackout. Le indagini sono ancora in corso, e potrebbero emergere scenari molto più complessi, in cui entrano in gioco dinamiche di rete, errori umani, malfunzionamenti o difetti nei meccanismi di protezione automatica.

La realtà è che la rete elettrica europea è una macchina sofisticata, interconnessa e in continua evoluzione. Il processo di decarbonizzazione richiede nuove strategie di gestione e di sicurezza, ma ciò non significa tornare al passato. Piuttosto, serve investire in ricerca, regolazione intelligente e resilienza tecnologica.

Conclusione: transizione sì, ma con consapevolezza

Attribuire responsabilità premature alle energie rinnovabili per il blackout del 28 aprile è non solo scorretto, ma anche potenzialmente dannoso per il dibattito pubblico. Le sfide poste dalla transizione energetica sono reali e complesse, ma vanno affrontate con rigore scientifico, trasparenza e responsabilità.

Demonizzare le rinnovabili sulla base di pregiudizi o sensazionalismi rischia di minare la fiducia in una trasformazione energetica che è non solo necessaria, ma ormai inarrestabile. Serve più informazione qualificata, meno slogan, e una visione di lungo termine capace di integrare innovazione, sicurezza e sostenibilità.

