Blue Origin punta alle stelle con un equipaggio tutto al femminile, domani il lancio

L’azienda aerospaziale Blue Origin si prepara per il suo 11° lancio dedicato al turismo spaziale, la missione NS-31, che vedrà a bordo un equipaggio interamente femminile composto da figure di spicco del mondo dell’intrattenimento, dei media, della scienza e dell’imprenditoria. L’evento, previsto per le 15:30 ora italiana di domani, lunedì 14 aprile, potrà essere seguito in diretta streaming sui canali ufficiali di Blue Origin.

Questa missione segna un momento storico significativo, rappresentando il primo equipaggio spaziale completamente femminile dai tempi della storica missione solitaria di Valentina Tereshkova nel 1963, quando la cosmonauta sovietica divenne la prima donna a volare nello Spazio. A bordo della capsula New Shepard ci saranno la celebre pop star Katy Perry, la co-conduttrice di “CBS Mornings” Gayle King, l’autrice e ricercatrice di bioastronautica Amanda Nguyen, l’amministratrice delegata di STEMBoard e ex scienziata missilistica della NASA Aisha Bowe, la produttrice cinematografica Kerianne Flynn e il leader della missione Lauren Sánchez, compagna del fondatore di Blue Origin Jeff Bezos.

Il lancio avverrà dal Launch Site One di Blue Origin, situato a circa 50 km a Nord di Van Horn, in Texas. La diretta inizierà 90 minuti prima del decollo previsto e sarà disponibile sia sul sito web dell’azienda che sui suoi canali YouTube e X. La durata complessiva del volo sarà di poco superiore ai 10 minuti, dall’accensione dei motori fino all’atterraggio morbido, assistito da paracadute, della capsula con l’equipaggio nel deserto texano. In questo breve lasso di tempo, la missione NS-31 attraverserà circa 10 importanti fasi.

Circa 2 minuti e 40 secondi dopo il lancio, il booster New Shepard si separerà dalla capsula con l’equipaggio. Quest’ultima proseguirà la sua traiettoria parabolica raggiungendo un’altitudine superiore ai 100 km, superando la cosiddetta linea di Kármán, il confine internazionalmente riconosciuto tra l’atmosfera terrestre e lo Spazio esterno.

Durante la fase di microgravità, che durerà diversi minuti, le 6 donne a bordo potranno ammirare la Terra attraverso gli ampi finestrini della capsula. Mentre l’equipaggio fluttuerà all’interno della capsula, il booster alto 18 metri utilizzerà aerofreni per controllare la sua discesa, per poi riaccendere il motore per un atterraggio controllato sulla piattaforma di Blue Origin, situata a circa 3,2 km a Nord del sito di lancio.

Pochi minuti dopo, anche la capsula inizierà la sua discesa verso la Terra, dispiegando prima dei paracadute frenanti e poi i paracadute principali per garantire un atterraggio delicato nel deserto, previsto tra i 10 e gli 11 minuti dal decollo.

Sebbene la finestra di lancio per la missione NS-31 si apra alle 15:30 ora italiana, Blue Origin non esclude la possibilità di posticipare l’orario in caso di eventuali ritardi tecnici o meteorologici. In passato, i lanci di New Shepard hanno subito ritardi anche superiori a un’ora a causa di problemi con il veicolo o con l’infrastruttura a terra. Qualora si verificasse un rinvio prima dell’inizio della diretta streaming, la trasmissione sarà conseguentemente posticipata per iniziare circa 90 minuti prima del nuovo orario di lancio previsto.

L’attesa per questa 11ª missione di turismo spaziale di Blue Origin è palpabile, non solo per la presenza di personalità di spicco, ma anche per il suo significato storico nel celebrare il ruolo delle donne nell’esplorazione spaziale e nell’ispirare le future generazioni.