Il bollettino valanghe Euregio 2024/2025 termina con un nuovo record

Nuovo record nonostante poca neve: il bollettino valanghe dell’Euregio non è mai stato consultato così tanto come nell’inverno 2024/25: www.valanghe.report ha registrato oltre 5,7 milioni di click, il 10% in più sulla scorsa stagione. Dal 7 dicembre, 144 bollettini hanno informato sulla situazione valanghiva in atto sul territorio dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Oggi, mercoledì 30 aprile, alle 17, sarà pubblicato l’ultimo bollettino della stagione con previsione per domani giovedì 1° maggio.

Il Presidente di Euregio nonché Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, responsabile della Protezione civile, Arno Kompatscher, parla di un “modello di successo di cooperazione transfrontaliera: ogni bollettino valanghe può salvare vite umane. L’alto numero di accessi dimostra che molti appassionati di sport invernali desiderano pianificare le loro escursioni in sicurezza e apprezzano le informazioni dettagliate fornite dai servizi valanghe competenti per territorio“.

Poca neve la causa dei problemi con strati deboli persistenti

Lo scorso inverno è stato caratterizzato da poca neve e clima mite. Nonostante l’inizio anticipato a metà settembre, l’inverno scorso è stato il più secco degli ultimi 28 anni e uno dei più miti dall’avvio delle rilevazioni. Perciò le possibilità di escursioni nell’Euregio sono state limitate. Con lo scarso innevamento, sono state soprattutto le rocce a costituire un serio pericolo. In termini di valanghe, il problema principale sono stati gli strati deboli persistenti. Il livello di pericolo valanghe 4 (forte) è stato emesso solo cinque giorni nell’Euregio, mai il livello 5 (molto forte).

“Ogni vittima è una di troppo”

Nella stagione invernale 2024/25, in Tirolo, Alto Adige e Trentino sono stati registrati circa 200 incidenti da valanga con coinvolgimento di persone. Nell’Euregio sono morte in totale undici persone per valanghe (sette in Tirolo, tre in Alto Adige e una in Trentino). Sebbene il numero di vittime di questa stagione sia inferiore alla media, per il Presidente dell’Euregio Kompatscher “tuttavia, ogni vittima è una di troppo. Anche perciò continuiamo a lavorare per ampliare i servizi per una maggiore sicurezza nell’ambiente alpino“.

Il blog del bollettino valanghe

Anche nei mesi in cui non c’è il bollettino giornaliero sulle valanghe, se si verificano situazioni rilevanti, queste saranno riportate sul blog www.valanghe.report/blog.

