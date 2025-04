Bologna al centro dell’AI europea: la Commissione IMCO visita il Tecnopolo

MeteoWeb

Questa mattina la commissione IMCO del Parlamento Europeo si è recata, su organizzazione del Segretariato, a visitare il Tecnopolo di Bologna, realtà fondamentale per l’intelligenza artificiale e i dati, con presentazione del supercomputer Leonardo e del progetto dama, oltre ad aver visitato il centro meteo europeo, centro metereologico per le previsioni più potente d’Europa. In particolare è stato presentato, nel quadro della strategia sull’intelligenza artificiale europea, il nuovo progetto IT4LIA AI Factory, per portare proprio a Bologna al Tecnopolo uno dei due più potenti centri di intelligenza artificiale di tutta Europa.

“La transizione digitale può e deve essere una grande opportunità per le nostre imprese, soprattutto le PMI – dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia – ECR Stefano Cavedagna, membro della Commissione IMCO del Parlamento europeo, a margine della visita della Commissione a Bologna -. Se tutti, anche le piccole e medie imprese, potranno accedere alla capacità di calcolo di Leonardo, avranno una leva fondamentale per la crescita e la loro competitività. Sosteniamo con convinzione il piano europeo per l’Intelligenza Artificiale: certo serve un equilibrio: questa tecnologia deve restare al servizio dell’uomo, garantendo sicurezza dei dati, tutela della sovranità e centralità della persona. Proprio per questo si investirà anche in Italia sulla cybersicurezza, una questione di sicurezza nazionale per evitare attacchi hacker ai nostri dati. Deve impegnarsi su questo anche l’Unione Europea. Questa è sovranità digitale”, conclude Cavedagna.

