A Bologna arriva HealthAbility Experience: due giorni dedicati a salute, prevenzione e benessere per tutti i cittadini

E’ stata presentata oggi in conferenza stampa, a Palazzo D’Accursio, HealthAbility Experience, un appuntamento inedito che il 12 e 13 aprile prossimi, in contemporanea con Cosmofarma (11-13 aprile), si svolgerà a BolognaFiere: una due giorni dedicata ai cittadini che potranno approfondire i temi della longevità, della salute e del benessere. In fiera si troveranno non solo tutte le informazioni utili, ma anche prodotti e soluzioni dedicati.

Francesca Ferilli, direttrice generale di BOS ha voluto sintetizzare così le finalità della manifestazione: “l’obiettivo principale di questa iniziativa, che per la prima volta organizziamo in contemporanea con Cosmofarma, è dare l’opportunità a tutti i cittadini di concentrare la propria attenzione sulla cura di sé, per una vita più lunga e soprattutto più sana. Lo facciamo con tanti contenuti, grazie alla partecipazione di diversi professionisti che si occupano di benessere e longevità, lo facciamo mettendo a disposizione, con la collaborazione di associazioni e istituzioni, numerosi screening a titolo gratuito da eseguire direttamente in fiera. Quindi un concentrato di tante esperienze legate al concetto di benessere e buona salute, per contribuire a diffondere l’importanza di sani stili di vita”.

Lo scopo della manifestazione è infatti divulgare l’importanza della prevenzione e del mantenimento di un buono stato di salute, in un tempo nel quale la durata della vita si è così dilatata. La longevità non basta, infatti, se ad essa non si associano buone condizioni di salute, sia sul piano fisico che mentale. Attività fisica, nutrizione, benessere mentale, ritmi del sonno, longevità, cura della pelle, integrazione alimentare, stili di vita, stress e prevenzione: quante volte ricorrono queste parole nel quotidiano di ciascuno? Ma in concreto dove trovare il giusto consiglio? L’indicazione corretta per l’uso di un prodotto? E quali i migliori prodotti? HealthAbility Experience si propone ai cittadini come luogo di conoscenza e informazione pensato per i cittadini. Il programma della manifestazione è infatti ricco di proposte che riguardano tutti gli aspetti fondamentali del vivere bene, a qualsiasi età, e imprescindibili per chi intende mantenersi sano nonostante gli anni che passano.

Le dichiarazioni

E’ stata Roberta Li Calzi, assessore allo Sport del Comune di Bologna a sottolineare che la manifestazione rappresenta “un’occasione per far crescere la comunità dal punto di vista del movimento, del benessere, della salute. Si parlerà di sport, di tante attività dedicate alla cura della persona, ai corretti stili di vita collegati anche alla sana alimentazione e alla prevenzione. Farlo in un ambito fieristico come quello di HealthAbility è un modo per raggiungere tante persone”.

HealthAbility Experience infatti intende essere un luogo dove concretamente il sapere e la conoscenza possono essere ascoltati, sperimentati, visti e toccati con mano da tutti i cittadini ai quali sarà data la possibilità non solo di partecipare come visitatori, ma di sottoporsi a veri screening di prevenzione.

Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di Sanità pubblica Ausl Bologna, intervenuto in conferenza stampa, ha dettagliato gli obiettivi dell’azienda Usl: “l’azienda Usl partecipa a questa prima edizione di HealthAbility certa che sia un luogo adatto per diffondere il messaggio, come diceva Rita Levi Montalcini che “è meglio aggiungere vita ai giorni che giorni alla vita”. Una partecipazione che ci vede impegnati su tre ambiti: prevenzione secondaria e screening, vaccinazioni, rischio ambientale. In particolare, una delle attività che proponiamo è il vaccino contro l’Herpes Zoster e l’Antipneumococco, due vaccini efficaci in grado di garantire vita sana alle persone che hanno già superato una certa età. Visto poi che siamo vicino alla stagione estiva, faremo un’attività di informazione e sensibilizzazione anche per altri tipi di vaccini rivolti a chi si reca in alcuni Paesi del mondo”.

Infatti, in un’area dedicata, sia il 12 che il 13 aprile, grazie alla collaborazione con associazioni, aziende e Servizio Sanitario Nazionale, sarà possibile valutare la situazione del proprio peso corporeo (a cura di AmiciObesi), sottoporsi ad un check up che consente la valutazione di abitudini che possono influire sullo sviluppo della cellulite (a cura di INTELIGEA), fare un’ecografia per verificare l’infiammazione articolare e l’esame REMS per conoscere se c’è osteoporosi (a cura di A.M.R.E.R), avere un consulto dermatologico per pazienti con diagnosi di psoriasi, dermatite atopica o vitiligine (a cura di APIFIACO). E ancora si controlleranno i nei con una visita dei dermatologi Sidemast (a cura di Cantabria labs), mentre la presenza di fattori di rischio a carico dell’apparato urinario e riproduttivo maschile (a cura di Cittadinanza Attiva Emilia Romagna) saranno valutati nell’ambulatorio andrologico gestito da uno specialista. E non mancheranno lo screening per la glicemia (a cura si DIA.BO), alla tiroide e al seno (a cura di LILT Bologna) e il check up spirometria (a cura di APS Respiriamo Insieme). Inoltre si potrà scegliere di conoscere meglio i sintomi del mal di testa, va ricordato che l’ emicrania è una patologia specifica di cui soffre circa il 15% della popolazione, oppure di valutare la qualità del sonno e ancora di monitorare la salute del cuore (a cura di MEDISPA).

Federfarma Bologna invece, in collaborazione con l’Azienda Ausl di Bologna, distribuirà il kit per lo screening colon retto ed HPV. L’Azienda Ausl, inoltre, fornirà indicazioni relative ai percorsi di prevenzione relativi all’epatite C e tumore al seno. Grazie alla collaborazione con l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, sarà possibile vaccinarsi contro l’Herpes Zoster, gratuitamente per le persone over 65 o persone a rischio, e contro lo Pneumococco.

Anche Gian Matteo Paulin, presidente Federfarma Bologna ha voluto sottolineare l’impegno del mondo farmacia rispetto ai temi della prevenzione: “HealthAbility è il frutto di un work in progress, dopo tanti anni di collaborazione con Cosmofarma, all’interno della quale abbiamo portato la nostra idea di farmacia moderna, sempre più vicina al cittadino e impegnata a promuovere corretti stili di vita e la prevenzione. Da tempo le farmacie cercano di intercettare e sollecitare le persone sugli screening a cui sottoporsi a seconda dell’età. Partecipiamo a questa iniziativa con la distribuzione dei kit test colon retto e Hpv e offriremo informazioni sui percorsi di prevenzione per epatite C e tumore al seno. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza sul benessere ed HealthAbility sarà sicuramente un’occasione molto stimolante per farlo”.

