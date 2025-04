Brasile, Bndes e Petrobras insieme per riforestare l’Amazzonia: piano di cattura di 15 milioni di tonnellate di carbonio

MeteoWeb

La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale del Brasile (Bndes) e la compagnia energetica statale Petrobras hanno firmato un protocollo d’intesa su un progetto di acquisizione di crediti di carbonio generati a partire da progetti di riforestazione su un totale di 50.000 ettari di vegetazione amazzonica. Il piano è stato presentato insieme al programma ProFloresta+, che punta a finanziare iniziative per il recupero di aree degradate della foresta pluviale, attraverso la cattura di circa 15 milioni di tonnellate di carbonio, equivalenti alle emissioni annuali di 9 milioni di auto a benzina. L’iniziativa nasce dalla volontà della banca di sviluppo di esplorare il potenziale della generazione dei credito di carbonio nella foresta tropicale che si estende su nove stati brasiliani. Un mercato in cui Petrobras è entrata ufficialmente nel 2023, con l’acquisto di 175 mila crediti relativi al progetto Envira Amazônia, utilizzati per compensare le emissioni della benzina Podium prodotta nella raffineria Presidente Bernardes a San Paolo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.