Brescia-Pisa interrotta, situazione incredibile allo stadio: grandine impressionante

Il match tra Brescia e Pisa, valido per la Serie B, è stato interrotto a causa di una violentissima grandinata che si è abbattuta sullo stadio. Un evento meteorologico che ha reso impossibile il proseguimento della partita, lasciando pubblico e squadre increduli. I chicchi di grandine, di dimensioni importanti, hanno rapidamente ricoperto il campo, rendendolo impraticabile sia per i giocatori che per gli arbitri. L’arbitro ha sospeso il gioco. La sospensione è durata qualche minuto, poi le squadre sono tornate in campo ma la situazione è in continua evoluzione.

