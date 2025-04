Brillamento di due bombe della II Guerra Mondiale a Randazzo: evacuazione per 1.300 persone

MeteoWeb

Trovate due bombe della Seconda Guerra Mondiale a Randazzo (Catania). Una di oltre 110kg, di origine americana, è stata trovata nei pressi della Cattedrale; l’altra, di dimensioni più ridotte e di origine britannica, è stata ritrovata in contrada Vivaio. Le operazioni di bonifica e brillamento, coordinate dalla prefettura, sono in programma per sabato prossimo. Le operazioni si svolgeranno a partire dalle 6 del mattino per concludersi presumibilmente nell’arco della mattinata.

Per l’occasione, la Prefettura ha convocato il Centro coordinamento soccorsi. Sarà predisposta una prima zona di rispetto con un raggio di 334 metri in direzione del centro abitato da cui saranno fatti evacuare precauzionalmente circa 1.300 residenti, che saranno ricoverati in un’apposita area. Saranno fatte evacuare anche la caserma del Distaccamento della Polizia Stradale e sei strutture ricettive. Le bombe, una volta messe in sicurezza, saranno condotte a bordo di un convoglio militare presso una vicina cava, dove saranno fatte brillare.

Alle attività del centro prenderanno parte il Comune di Randazzo, le forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, i militari del 4° Reggimento guastatori di Palermo e dell’Aeroporto di Sigonella, l’Asp di Catania, il servizio di Catania della Protezione Civile regionale, la Croce rossa e il 118. Il Centro coordinamento soccorsi svolgerà le proprie attività nei locali della Protezione Civile comunale e nell’elisuperficie, dove sarà operativo anche un Coc attivato dal Comune.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.