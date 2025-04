Bruxelles, confronto europeo sulla “Water Resilient Strategy”: attesi europarlamentari italiani e rappresentanti del mondo agricolo

MeteoWeb

Si terrà mercoledì 9 aprile, dalle ore 11:00 alle 12:00, presso la sala Spinelli A3H1 del Parlamento Europeo a Bruxelles, il confronto tematico dedicato alla Water Resilient Strategy, un appuntamento di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI). L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming, offrendo a un pubblico più ampio l’opportunità di seguire i lavori a distanza. All’evento hanno già confermato la loro partecipazione diversi europarlamentari italiani appartenenti a diversi gruppi politici: Stefano Bonaccini, Camilla Laureti, Annalisa Corrado, Dario Nardella e Antonio Decaro (SD), Salvatore De Meo (PPE ), Cristina Guarda (Verts/ALE), Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Michele Picaro e Stefano Cavedagna (ECR).

Tra i relatori principali figurano Francesco Vincenzi, Presidente ANBI, Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI, e Adriano Battilani, Segretario Generale di Irrigants d’Europe, insieme ai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole.

Durante il confronto verranno presentati due position papers italiani, incentrati sull’importanza strategica della gestione delle risorse idriche, sia come fattore ecosistemico sia come elemento chiave per la produttività agricola nei territori italiani e mediterranei. Un tema sempre più centrale nel contesto climatico attuale.

