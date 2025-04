Cade per 40 metri lungo il sentiero: grave 62enne nel Trevigiano

MeteoWeb

Una donna di 62 anni, pordenonese, è ruzzolata per una quarantina di metri da una curva del sentiero che scende dal Bivacco dei Loff lungo la Costa del Vent, nel Trevigiano. L’allarme alla Centrale del 118 è stato lanciato dai tre compagni di escursione verso le 13.30. Ricevute le coordinate del posto, l’elicottero di Treviso emergenza ha sbarcato tra gli alberi il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica con un verricello di 80 metri. L’infortunata, che si era fermata addosso a una pianta nel fondovalle, è stata subito presa in carico da medico e infermiere, mentre l’eliambulanza volava a imbarcare due operatori del Soccorso Alpino delle Prealpi Trevigiane in supporto alle manovre, calandoli poco più a monte del luogo dell’incidente.

La donna è stata recuperata cosciente, ma con un possibile grave politrauma. Caricata in barella, è stata spostata in un punto agevole per il recupero ed è stata issata a bordo, per essere poi accompagnata all’ospedale di Treviso. I soccorritori hanno riportato sul sentiero i suoi amici, che si erano avvicinati ad assisterla, e con loro sono scesi al Piazzale Peroz.

