Cadono in un crepaccio: morti due sciatori sul Monte Bianco

Doppia tragedia sulle Alpi. Due sciatori, un italiano ed un francese, sono morti oggi dopo una caduta, in due distinti incidenti sul massiccio del Monte Bianco, in Alta Savoia. Lo hanno riferito i servizi di emergenza. La prima vittima, un francese di circa 30 anni, è morto “in seguito alla caduta” in un crepaccio, secondo la gendarmeria d’alta montagna di Chamonix. L’uomo stava sciando sul Col des Dômes in direzione delle Dômes de Miage, nel comune di Contamines-Montjoie. I soccorritori sono intervenuti intorno alle 10 del mattino.

Intorno alle 11.20 è morto il secondo sciatore, un italiano di circa 40 anni, anche lui caduto in un crepaccio in discesa, lungo il percorso della Vallée Blanche, hanno riferito i servizi di emergenza. L’uomo proveniva dal Trentino-Alto Adige, apprende l’ANSA da soccorritori d’Oltralpe. Socio del Club Alpino Italiano (CAI), si trovava sul versante francese del massiccio del Monte Bianco per un’uscita in fuoripista insieme a una ventina di persone. L’incidente è avvenuto a circa 3.000 metri di quota. Probabilmente al suo passaggio sopra un ponte di neve, la coltre bianca ha ceduto sotto gli sci. L’uomo è così sprofondato in un crepaccio, una fenditura del ghiacciaio, per circa 30 metri. Al termine di una lunga operazione il corpo è stato estratto dai gendarmi-soccorritori del Pghm di Chamonix intervenuti in elicottero. A nulla sono valsi i soccorsi: il decesso è stato dichiarato sul posto.

