Calabria nella morsa del gelo: -7°C sulla Sila e temperature in picchiata

Un’ondata di freddo di origine artica ha investito la Calabria, determinando un brusco calo delle temperature su tutto il territorio regionale. L’arrivo di una massa d’aria gelida ha fatto precipitare i valori termici anche di 7-8 gradi al di sotto delle medie stagionali, portando il clima a condizioni tipicamente invernali nonostante il calendario segni ormai la primavera avanzata.

La discesa del termometro è stata particolarmente marcata nelle aree interne e montuose, dove si sono registrati valori minimi davvero notevoli secondo i dati forniti da Centro Meteo Calabria. La località più fredda è risultata Botte Donato, sulla Sila, dove il termometro ha toccato i -7.1°C. Temperature rigide anche a Monte Curcio con -6.1°C, e a Ciricilla, che ha segnato -5.7°C. Altri centri montani come Campotenese, Albi-Buturo e Cotronei hanno registrato rispettivamente -3.7°C, -3°C e -2.7°C. Anche località turistiche come Villaggio Mancuso nel comune di Taverna hanno sperimentato valori negativi, con -2°C, così come Carlopoli con -1.7°C e Cecita e Decollatura che hanno condiviso una minima di -0.8°C.

Più contenute ma comunque fredde anche le temperature registrate in centri abitati a quote inferiori. Acri ha segnato 1°C, Castrovillari 1.1°C e Gambarie 1.5°C. A Cenadi e Fabrizia il termometro ha toccato 1.9°C, mentre Petilia Policastro ha registrato 2.7°C e Mongiana 2.9°C.

Anche nei capoluoghi di provincia si è percepita pienamente la portata di questa irruzione fredda. Cosenza ha fatto registrare una minima di 0.6°C, mentre nelle altre città principali i valori si sono mantenuti più alti ma comunque sotto le medie stagionali: Vibo Valentia ha toccato i 5.9°C, Crotone e Reggio Calabria i 6.1°C e Catanzaro i 6.3°C.

Questa fase fredda è destinata a proseguire anche nelle prossime ore e nella giornata di domani, con temperature che continueranno a mantenersi abbondantemente inferiori ai valori medi del periodo. Nelle zone interne e montane, persistono condizioni favorevoli alla formazione di gelate notturne, un fenomeno insolito per questo periodo dell’anno che sottolinea ancora una volta l’estrema variabilità del clima.

