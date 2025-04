Calciatore ex nazionale morto in un tragico incidente stradale: aveva interrotto la carriera per un linfoma di Hodgkin

MeteoWeb

L’ex nazionale croato Nikola Pokrivac è morto in un incidente stradale all’età di 39 anni, ha annunciato la Federcalcio croata. L’incidente è avvenuto venerdì a Karlovac, circa 50 chilometri a sud-ovest di Zagabria. Due compagni di squadra del centrocampista difensivo, che lo accompagnavano in auto, sono in condizioni critiche. Pokrivac dovette interrompere la sua carriera professionistica all’età di 30 anni a causa del linfoma di Hodgkin, ma continuò a giocare per club dilettantistici in Croazia. Ha giocato per la Dinamo Zagabria, che gli ha reso omaggio sui social network, prima di passare al Monaco nel 2008, dove è rimasto per una stagione e ha giocato 36 partite (3 gol). Ha poi indossato la maglia del Red Bull Salisburgo dal 2009 al 2011, prima di tornare alla Dinamo. Ha raccolto 15 presenze con la nazionale croata.

