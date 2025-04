Caldo urbano e cambiamenti climatici: il Piemonte punta su prevenzione, mappatura e resilienza

MeteoWeb

I cambiamenti climatici rappresentano una delle sfide più urgenti del nostro tempo, con effetti tangibili soprattutto nelle aree urbane, dove l’aumento delle temperature e la frequenza delle ondate di calore mettono a rischio la salute pubblica e la vivibilità. In questo contesto, il Piemonte si distingue per l’attivazione di strumenti avanzati di monitoraggio, allerta e adattamento, con un focus particolare sulle città più vulnerabili.

Sistemi di allerta più efficaci per proteggere la popolazione

Un passo decisivo è stato l’aggiornamento del sistema di allarme Heat Health Watch Warning System (HHWWS), gestito da Arpa Piemonte. Il sistema, oggi più preciso e accessibile, sfrutta modelli previsionali e indicatori meteorologici avanzati – come il nuovo indice WDA – per valutare il rischio sanitario legato alle ondate di calore. I bollettini sono pubblicati con regolarità e accompagnati da guide esplicative rivolte anche a utenti non tecnici, migliorando la capacità di risposta e la prevenzione.

Conoscere il territorio: la mappatura delle isole di calore

La Regione ha avviato una zonizzazione climatica delle aree urbane piemontesi, con attenzione particolare a Torino. Grazie all’integrazione di dati ad alta risoluzione (ortofoto, dati altimetrici, copertura vegetale, tipologie edilizie), è possibile identificare le zone più vulnerabili all’isola di calore urbana. Questa mappatura ad alta precisione consente di indirizzare interventi mirati, come tetti riflettenti, infrastrutture verdi e forestazione urbana.

Piani di resilienza urbana: la risposta strutturata di Torino

Torino ha adottato un Piano di Resilienza Climatica che include circa 80 azioni per ridurre gli effetti del caldo estremo e degli allagamenti urbani. Tra le misure principali:

Nature Based Solutions per mitigare l’effetto isola di calore

per mitigare l’effetto isola di calore Drenaggio urbano sostenibile e aumento della permeabilità del suolo

e aumento della Forestazione urbana e riduzione dell’impermeabilizzazione

Il tutto si integra con progetti europei come SuPeRBE, che rafforzano la capacità di adattamento climatico delle autorità locali attraverso pianificazione integrata e gestione del rischio urbano.

Le aree urbane più vulnerabili in Piemonte

Gli studi indicano Torino come la città piemontese più colpita dal fenomeno dell’isola di calore, in particolare nelle aree a alta densità edilizia e scarsa copertura vegetale. Anche gli agglomerati urbani del Torinese e del Cuneese mostrano elevata vulnerabilità, soprattutto per le fasce di popolazione fragili come anziani e bambini.

Una ricerca regionale su 71 centri urbani ha classificato la vulnerabilità climatica da “bassa” a “molto alta”, individuando le criticità nelle zone con alte temperature superficiali, bassa vegetazione e alta concentrazione di popolazione a rischio.

I fattori chiave della vulnerabilità climatica urbana

Densità edilizia e impermeabilizzazione del suolo

e Popolazione fragile : over 65 e under 10

: over 65 e under 10 Condizioni socioeconomiche e scarsa accessibilità ai servizi

La Regione ha reso disponibili mappe digitali della vulnerabilità urbana per supportare la pianificazione e orientare gli interventi di mitigazione.

Salute pubblica e sistemi di prevenzione

I sistemi di allerta meteo-sanitari sono fondamentali per prevenire rischi per la salute, soprattutto tra le fasce vulnerabili. Il sistema HHWWS permette di attivare interventi sanitari e sociali in tempo utile, adattando le misure alle condizioni previste e favorendo la resilienza urbana.

Conclusione

L’esperienza del Piemonte dimostra come l’unione tra tecnologia, conoscenza territoriale e governance condivisa sia fondamentale per affrontare i cambiamenti climatici in ambito urbano. Le azioni di adattamento climatico basate su evidenze scientifiche e il coinvolgimento attivo di enti locali e cittadini sono la chiave per costruire città più resilienti, vivibili e sicure.

