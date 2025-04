Con il cambiamento climatico casi di allergie in aumento: lo studio

MeteoWeb

Una revisione, pubblicata sulla rivista The Laryngoscope, indica che gli effetti del cambiamento climatico sulle stagioni e sulle concentrazioni dei pollini stanno contribuendo all’aumento dei tassi di rinite allergica, o febbre da fieno. Quando i ricercatori hanno valutato le ricerche pubblicate tra il 2000 e il 2023, hanno identificato 30 studi che riportavano l’attuale stato epidemiologico della rinite allergica, descrivevano i fattori correlati al cambiamento climatico e osservavano come il riscaldamento globale sta influenzando le stagioni dei pollini e i sintomi dell’allergia.

Sedici studi hanno segnalato stagioni polliniche più lunghe e/o concentrazioni polliniche più elevate legate al cambiamento climatico. Ad esempio, si prevede che le emissioni totali di polline negli Stati Uniti aumenteranno del 16-40% entro la fine del secolo e che la durata della stagione pollinica aumenterà di 19 giorni.

Quattro studi hanno riportato un aumento del ricorso all’assistenza sanitaria correlata alla rinite allergica, in particolare tra i residenti a basso reddito. Due studi hanno segnalato la richiesta da parte degli operatori sanitari di una maggiore formazione sul cambiamento climatico.

“I medici sono in una posizione privilegiata per testimoniare l’impatto della rinite allergica sugli esiti clinici dei pazienti e possono adattare la loro pratica clinica all’intensificarsi del cambiamento climatico – ha affermato l’autrice corrispondente Alisha R. Pershad, laureata in medicina e studentessa al terzo anno presso la George Washington University School of Medicine and Health Sciences – come voci autorevoli nella comunità, dovrebbero sfruttare la loro esperienza in prima linea per promuovere un cambiamento significativo nell’affrontare la crisi climatica”.

