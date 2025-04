Cambiamento climatico: i bambini di oggi vivranno fino a sette volte più eventi estremi

MeteoWeb

Le conseguenze del cambiamento climatico non si distribuiscono equamente tra le generazioni. Le persone nate negli ultimi decenni, e in particolare i bambini e i giovani di oggi, sono destinati ad affrontare un futuro segnato da un numero significativamente superiore di eventi climatici estremi rispetto a chi li ha preceduti. È quanto emerge dallo studio Intergenerational inequities in exposure to climate extremes, pubblicato su Science, che porta all’attenzione della comunità scientifica e politica una realtà ormai innegabile: le disuguaglianze climatiche tra generazioni rappresentano una sfida morale e sociale di primo piano.

La ricerca adotta una prospettiva innovativa per analizzare il problema, superando il tradizionale approccio basato su scenari climatici o intervalli temporali prestabiliti. Gli autori propongono una visione di “coorte”, confrontando l’esposizione agli eventi estremi tra diverse generazioni. Questo metodo consente di quantificare con maggiore precisione quanto più gravosa sarà la vita delle generazioni future rispetto a quella delle generazioni precedenti, in un contesto di riscaldamento globale crescente.

I dati parlano chiaro: un bambino nato nel 2020 potrebbe vivere da due a sette volte più eventi climatici estremi nel corso della sua vita rispetto a una persona nata nel 1960, a parità di politiche climatiche attuali. Se le temperature globali dovessero aumentare di 3°C rispetto ai livelli preindustriali, un bambino di sei anni oggi potrebbe trovarsi ad affrontare fino a 36 volte più ondate di calore rispetto a un coetaneo vissuto prima della rivoluzione industriale. L’aumento non riguarda solo le ondate di calore, ma include anche incendi boschivi, cicloni tropicali, inondazioni fluviali, siccità prolungate e il fallimento delle colture agricole. Tali proiezioni delineano un futuro segnato da condizioni climatiche senza precedenti, che mettono in discussione la sicurezza e la stabilità di intere generazioni.

Queste disuguaglianze non si manifestano in modo uniforme su scala globale. Alcune regioni, come il Medio Oriente e il Nord Africa, mostrano una vulnerabilità particolarmente elevata: in questi contesti, le generazioni nate dopo il 1995 potrebbero sperimentare almeno sette volte più eventi estremi rispetto ai loro predecessori. Si tratta di uno squilibrio geografico che si somma a quello generazionale, esacerbando le disuguaglianze globali e rendendo ancora più urgente un intervento mirato e differenziato.

L’asimmetria tra chi ha causato la crisi climatica e chi ne subirà le conseguenze più gravi alimenta un forte senso di ingiustizia tra i giovani. Sempre più frequentemente, essi esprimono un sentimento di frustrazione e rabbia nei confronti delle generazioni precedenti, percepite come corresponsabili del degrado ambientale per la loro inerzia o la scarsa volontà di adottare politiche di mitigazione efficaci. Questo sentimento si traduce in forme di attivismo e mobilitazione che stanno ridefinendo il dibattito pubblico sul clima. Non è un caso che negli ultimi anni le proteste climatiche siano state guidate in larga parte da giovani, spesso giovanissimi, che chiedono giustizia climatica e un’assunzione di responsabilità collettiva.

Alla base di questa frattura c’è anche un’evidente disparità nei comportamenti individuali. Le generazioni più anziane, in media, tendono ad avere un’impronta di carbonio più elevata, legata soprattutto ai consumi domestici e ai modelli di vita ad alta intensità energetica. Al contrario, i giovani mostrano una maggiore disponibilità a cambiare stile di vita e adottare pratiche sostenibili, pur avendo minore potere decisionale in ambito politico ed economico. Questo squilibrio di potere si traduce in una rappresentanza inadeguata delle esigenze delle nuove generazioni all’interno dei processi decisionali, perpetuando un sistema che continua a ignorare o minimizzare le loro istanze.

In definitiva, lo studio evidenzia come il cambiamento climatico non sia solo una questione ambientale o scientifica, ma anche un problema profondamente etico. Il futuro dei giovani è minacciato da scelte politiche e modelli economici che non tengono conto delle conseguenze a lungo termine. Se non si interviene con urgenza per ridurre drasticamente le emissioni e rivedere le attuali politiche climatiche, si rischia di compromettere irrimediabilmente il diritto delle future generazioni a un ambiente vivibile. L’equità intergenerazionale non è un’opzione, ma una necessità: affrontarla oggi significa proteggere il domani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.